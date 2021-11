Fleire barn trefte då bil køyrde inn i juleparade i USA – minst fem døde

utenriks

Politiet varsla tidleg at det var fleire døde. Styresmaktene i forstadsbyen til Milwaukee opplyser at det dreier seg om minst fem personar og at meir enn 40 er skadde.

Det er ikkje sagt noko om alderen til dei drepne eller om eit mogleg motiv for personen som køyrde inn i paraden.

Førjulsgleda vart til ein tragedie framfor tilskodarane i den vesle amerikanske byen. Hendinga vart fanga på video på direktesendinga til kommunen, og ein kan sjå fleire skrike ut i sjokk når ei gruppe unge dansarar vart trefte.

Ein far fortel at han gjekk frå den eine skadde kroppen til den andre for å finne dottera si.

Ein arrestert

Ein person som er av interesse for politiet, er arrestert. Politiet har òg funne den aktuelle bilen. Politiet løyste skot mot bilen under hendinga i eit forsøk på stoppe han. FBI hjelper til i etterforskinga av saka.

Dei skadde vart sende til sjukehus med ambulansar og av politibetjentar og familie, skriv ABC News.

Brannvesenet opplyser at til saman elleve barn og tolv vaksne vart transporterte til sjukehus etter hendinga, men det er uklart kor mange andre skadde som har vorte køyrt av andre.

Forferdelege scener

Eit vitne seier til avisa Milwaukee Journal Sentinel at ein raud SUV køyrde i høg fart før han høyrde eit høgt smell og skrik frå folk som vart trefte.

Chris Germain, som er deleigar i eit dansestudio der fleire som var med i paraden er medlemmer, blant dei dottera, fortel at han køyrde ved paraden då ein mørkeraud SUV «berre skaut forbi oss».

Ein politibetjent sprang etter bilen, ifølgje Germain.

– Det låg små barn over heile vegen, det var politibetjentar og helsepersonell som gav førstehjelp til fleire frå paraden, seier han.

På videoar i sosiale medium, mellom anna frå direktesendinga, kan ein sjå bilen som køyrer rett gjennom sperringar på staden og inn i folk frå eit korps som spelte i paraden.

Folk vart bedne om å halde seg unna sentrumsområdet i byen, og nødetatane rykte ut. Waukesha er ein forstad til den største byen i delstaten Milwaukee, som ligg litt over tre mil austover, og har rundt 70.000 innbyggjarar. Juleparaden er ein årleg tradisjon i byen.

(©NPK)