Summen svarer til rundt 55 milliardar norske kroner.

Målet er å byggje ei global nettverks- og kommunikasjonsplattform for open innovasjon, skriv Ericsson i ei pressemelding måndag morgon.

Vonage leverer skybaserte tenester verda over og har over 120.000 kundar og over ein million registrerte utviklarar.

Kjøpet er venta å bli sluttført første halvår i 2022.

