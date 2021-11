utenriks

Dermed er første dag av sluttprosedyrane utsett. Retten og advokatane møtest måndag formiddag for å finne nye datoar.

Det har allereie vore 29 rettsmøte der aktoratet har lagt fram si sak mot Støjberg.

Støjberg, som var innvandringsminister i Lars Løkke Rasmussens to regjeringar mellom 2015 og 2019, er stilt for riksrett for å ha gitt ein ulovleg instruks om å skilje par som søkte asyl, dersom ein eller begge var mindreårige.

(©NPK)