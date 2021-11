Dansk TV-serie blir utsett etter metoo-skandale i Drs pikekor

utenriks

TV-serien «Orkesteret» skulle hatt premiere i 2021, men blir no utsett til sommaren 2022.

Det kjem av at han beskriv forhold som i stor grad liknar på dei som nyleg vart avslørt i Drs pikekor, skriv Berlingske måndag.

Tidlegare kormedlemmer har fortalt om seksuell trakassering og krenkjande åtferd under to tidlegare sjefdirigentar, og saka blir rekna som ei av dei mest alvorlege etter at metoo skapte bølgjer i dansk kulturliv.

– Vi har forstått at det ikkje er rett tidspunkt å sende ein serie med emne som sexisme, makt og ubalansar i ei musikalsk verd så kort tid etter at konklusjonane frå advokatundersøkinga om Drs pikekor er offentleggjorde, skriv utviklingssjef Henriette Marienlund i DR i ei melding til Berlingske.

(©NPK)