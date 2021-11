utenriks

– Heile Tyskland er eitt stort utbrot. Dette er ei nasjonal krise. Vi må trykkje på naudbremsen, seier instituttleiar Lothar Wieler.

Ifølgje Wieler er sjukehus i fleire regionar på brestepunktet som følgje av den pågåande smittebølgja.

Tyskland kunngjorde 65.371 smittetilfelle på eitt døgn torsdag, noko som er smitterekord for landet med 83 millionar innbyggjarar. Same dag vart obligatorisk vaksinasjon for helsepersonell innført.

