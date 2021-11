Svensk 17-åring dømt til åtte års fengsel for drap på politimann

utenriks

Skytinga skjedde som følgje av ein gjengkonflikt, ifølgje retten.

Hendinga skjedde i bydelen Biskopsgården i Göteborg seint om kvelden 30. juni. Politimannen Andreas Danman vart skoten og drepen frå rundt ti meters hald.

Tingretten meiner likevel at det ikkje er sikkert at guten skjønte at den drepne mannen var i politiet.

17-åringen har heile tida nekta straffskuld. Han vart arrestert som følgje av bilete på overvakingskamera, og funn av klede og våpen som kunne knytast til han.

Fleire personar så eller høyrde skota.

Det vart dagen etter drapet funne klede, eit munnbind og ein elsparkesykkel i eit skogsområde rundt 700 meter frå åstaden. Det vart òg funne eit skytevåpen som viste seg å vere drapsvåpenet. Kleda stemde overeins med vitneskildringar av gjerningspersonen, og DNA frå 17-åringen vart funne på både kleda og munnbindet.

Ifølgje tingretten hadde 17-åringen eigentleg planar om å drepe tre unge menn i ein rivaliserande gjeng. Han vart dømd for drapsforsøk mot desse tre. Han må òg betale om lag ein halv million svenske kroner i erstatning til politimannens etterlatne.

