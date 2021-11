Smitten herjar i Europa – går mot «frykteleg jul»

utenriks

Sjølv om vaksinar mot covid-19 har vore tilgjengelege i snart eitt år, har store delar av befolkninga i mange EU-land valt å ikkje ta sprøytestikket. Ekspertar beskriv vaksinar som einaste veg ut av krisa.

No stig smitten i mange land i Europa. I Tyskland, som klarte seg ganske bra gjennom den første fasen av pandemien, er spreiinga no urovekkjande høg. Situasjonen på sjukehusa er dyster, ifølgje Lothar Wieler, leiar for det tyske Folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI).

– Vi har aldri vore så urolege som no, sa han på eit nettseminar denne veka. Han beskriv korleis slagpasientar og andre svært sjuke menneske må vente to timar på ein intensivplass. Avdelingane er fulle – oftast av uvaksinerte covid-pasientar.

– Ein naudssituasjon

– Landet vårt er no ramma av ein naudssituasjon. Den som ikkje innser det, gjer seg skuldig i ein svært stor feil, sa Wieler.

Torsdag noterte tyske smittevernstyresmakter rekordhøge 65.000 smittetilfelle på eitt døgn. Dagen i førevegen var talet 52.000. Truleg vil rundt 400 av desse døy, ifølgje Wielers prognose.

Tek ein mørketal med i betraktning, kan det dreie seg om dobbelt eller tre gonger så mange. Det inneber at Tyskland om nokre veker kan få over tusen koronarelaterte dødsfall kvar dag.

– Det er for seint å gjere noko. Desse menneska er allereie smitta. Det er som om vatn har runne ut av ei bøtte – ein kan ikkje helle det tilbake igjen, seier smittevernsjefen til den austerrikske avisa Die Welt Värre.

Eit teikn på kor alvorleg situasjonen har vorte, var då eit sjukehus i byen Freising i Bayern nyleg sende ein covid-pasient til Italia. Sjukehuset hadde ikkje plass, og det lykkast heller ikkje å finne andre behandlingsstader innan landegrensene.

– Austerrike stengjer ned

I nabolandet Austerrike er situasjonen endå verre. Regjeringa innførte måndag ei nedstenging for uvaksinerte, og frå kommande måndag av blir det full nasjonal nedstenging i ti dagar for å bremse smitten, ifølgje avisa Krona Zeitung.

Dersom det faktisk skjer, blir Austerrike med det første landet i Europa som set i verk ein ny periode med full nedstenging.

Nedstenginga skal omfatte både vaksinerte og uvaksinerte og vil i første rekkje vare i ti dagar, med moglegheit for forlenging i ti dagar til, skriv avisa.

Vaksinasjonsgrada er blant dei lågaste i Vest-Europa. «Pinleg lav», slik statsminister Alexander Schallenberg uttrykte det.

– Døde blir lagde i sjukehuskorridor

Torsdag vart det for første gong rapportert over 15.000 smittetilfelle i Austerrike – eit land med knapt 9 millionar innbyggjarar. Frå helsevesenet kjem det meldingar om svært alvorlege utfordringar. Mellom anna frå eit overfylt sjukehus i den hardt ramma delstaten Oberösterreich.

– Vi må plassere dei døde i korridorane, seier ein tilsett til nyheitsbyrået APA.

Ho fortel at dei tilsette er under enormt psykisk press, som blir verre i takt med at stadig fleire døyr.

– Ingen på utsida kan førestille seg kva det inneber, seier ho.

Førre veke stod Europa for meir enn halvparten av det vekefaste gjennomsnittet for smittetala i Verda. Om lag halvparten av dødsfalla vart registrerte her, ifølgje Sky News, som siterer Reuters.

Demonstrasjonar i Frankrike

Utviklinga i Austerrike har skapt uro i Frankrike, der fleire hundre menneske demonstrerte utanfor den austerrikske ambassaden torsdag, melder Sky News.

President Emmanuel Macron har sagt at det ikkje vil bli nedstenging for uvaksinerte personar, og han viser til at koronasertifikatet har fungert for å avgrense smitten. I Frankrike krevst det dokumentasjon på at ein er vaksinert eller ein negativ koronatest for å kunne gå på restaurantar, kafear, kino, så vel som å reise med langdistansetog.

I mange austeuropeiske land, som Romania og Bulgaria, har situasjonen utvikla seg katastrofalt allereie i fleire veker. Det kjem av i stor del at få har late seg vaksinere. I Ungarn blir ein tredje vaksinedose no påbode for helsearbeidarar, og befolkninga må igjen gå med munnbind dei fleste offentlege stader innandørs.

Betre i Sør-Europa

I søreuropeiske land, som vart hardast ramma i den første fasen til pandemien, ser det likevel lysare ut.

Italia, som har nesten 60 millionar innbyggjarar, rapporterte onsdag om vel 10.000 nye smitta for første gong sidan mai. Spreiinga går altså opp, men smitten held forholdsvis lågt nivå.

Helsestyresmaktene har forklart den gunstige posisjonen med at vaksinedelen er blant dei høgaste i EU. Det gav i sin tur moglegheit til å innføre koronasertifikat tidlegare i år. Attesten viser om ein person er vaksinert, er tidlegare smitta eller kan vise fram negativ test. Sertifikatet krevst ikkje berre for å få tilgang til ei rekkje arrangement, men er òg nytta i arbeidslivet.

Hellas har òg innført restriksjonar for uvaksinerte etter at smittetala har auka. Dei blir no nekta tilgang til kinoar, museum og treningssenter.

Koronapass

Den tyske RKI-sjefen Wielers bodskap til alle uvaksinerte, er tydeleg: Gå og gjer det!

Han vil at vaksinasjonstakten skal aukast ved å gi apotek moglegheit til å setje vaksinen.

– Vi er i ein naudssituasjon. Alle som veit korleis ein set ei sprøyte, må bidra no. Elles får vi ikkje grep om denne krisa, seier han.

Den såkalla fjerde bølgja av covid-19 opptrer annleis enn i tidlegare fasar. Fleire av landa som hadde mest smitte tidleg i pandemien, har i dag forholdsvis låg spreiing, medan land som Tyskland – som tidlegare hadde forholdsvis få dødsfall – no er blant dei verst ramma.

I tyskspråklege Europa er det innført konseptet 3G «geimpft, genesen, gentestet», som betyr vaksinert, tilfriskna, testa, og 2G (vaksinert eller tilfriskna), i ulike samanhengar.

Austerrike skjerpa førre veke reglane frå 3G til 2G, og tillèt ikkje lenger at uvaksinerte går på restaurant eller til frisøren berre basert på negativ koronatest. I Tyskland er 2G-reglene innført i fleire delstatar, og diskusjonen går føre seg om konseptet skal utvidast til heile landet.

