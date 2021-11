Russland: Rekordhøge tal på koronadøde

utenriks

Onsdag vart det rapportert 1.247 døde og torsdag 1.251 døde.

Det er meldt om over 37.000 daglege smittetilfelle. Smittetrenden ser ut til å vere nedgåande dei siste vekene, men er likevel høgare enn under tidlegare bølgjer under pandemien, ifølgje ei koronaarbeidsgruppe.

Den siste auken blir sett i samanheng med låg vaksinasjonsrate og slappe haldningar til smittevernreglar.

Færre enn 40 prosent av Russlands befolkning på 146 millionar er fullvaksinerte, sjølv om landet utvikla sin eigen vaksine fleire månader før resten av verda.

Til saman er det stadfesta 9,2 millionar smitta og meir enn 261.000 dødsfall, det høgaste talet på døde i Europa. Ekspertar meiner likevel at det er store mørketal, og at det verkelege talet på døde er langt høgare.

(©NPK)