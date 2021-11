Kongressen skal stemme over Bidens krisepakke

utenriks

Demokratanes fleirtalsleiar i Representantens hus, Steny Hoyer, seier ifølgje CNN at avstemminga startar klokka 8 lokal tid, klokka 14 norsk tid.

Planen var at ei avstemming kunne haldast seint torsdag kveld. Men då det byrja å nærme seg midnatt i Washington, gjekk det framleis føre seg diskusjonar i salen.

Avstemminga vart forseinka på ubestemd tid då minoritetsleiaren hjå republikanarane Kevin McCarthy snakka i meir enn to timar der han kritiserte krisepakken, Biden og demokratane.

Demokratane svarte med sporadisk buing mot McCarthy, noko som igjen førte til lange blikk frå McCarthy.

Seansen understreka fiendtligheten som pregar forholdet mellom dei to partia.

Tidlegare denne månaden uttalte Representanthuset' leiar Nancy Pelosi at ho håpar krisepakken, kalla Build Back Better, kan bli vedteken innan «Thanksgiving» 25. november.

Pakken utgjer 2.100 sider med tekst og omfattar blant mykje anna pengar til gratis barnehage, subsidiar for barnepass og helsetenester for eldre og eldreomsorg, og dessutan tiltak for rein energi og elektriske bilar delvis finansiert av auka skatt for rike og selskap.

Bidens opphavlege forslag var på 3.500 milliardar dollar, men ei så stor pakke fall i dårleg smak sjølv hos partifellar. Storleiken på krisepakken vart seinare nedskalert til 1.750 milliardar dollar.

(©NPK)