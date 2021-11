utenriks

Summen svarer snautt til 4.335 milliardar kroner. Det er den tredje og største i Japan under pandemien.

Det er venta at pakken vil innebere lønnsauke for helsearbeidarar og dessutan utdeling av sjekkar og kupongar til barnefamiliar som lever under ei viss inntektsgrense.

Pakken blir gitt etter at Japans økonomi krympa langt meir enn forventar i andre kvartal då styresmaktene innførte koronatiltak i Tokyo og andre byar.

Krisepakken svarer omtrent til 10 prosent av Japans totale BNP.

