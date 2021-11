Global studie koplar inntak av raudt kjøtt til sjukdomsauke verda rundt

utenriks

Forskarane har fokusert på sjukdom og dødsrate knytt til tre sjukdommar som er sterkt kopla til konsum av raudt og omarbeidd kjøtt: tarmkreft, diabetes type 2 og hjarte- og karsjukdom.

Forskarane har kopla dette til statistikk for import og eksport av kjøtt, innhenta frå FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), for å finne ut kvar i verda raudt og bearbeidd kjøtt har vorte meir tilgjengeleg.

Deretter kopla forskarane desse funna opp mot helsedata frå prosjektet Global Burden of Disease.

– Det auka inntaket av raudt og omarbeidde kjøttprodukt via handel har forårsaka ein brå auke i kosthaldsrelaterte sjukdommar, blir det konkludert i studien, som er publisert i British Medical Journal.

Forskarane anslår at auken i dødsfall knytt til inntak av raudt og omarbeidde kjøtt på verdsbasis var på nesten 75 prosent frå 1993 til 2018, men med store geografiske variasjonar. Auken i utvikla land var på 55 prosent, medan han var på 157 prosent i utviklande land.

– Den høgare raten heng saman med at mange utviklande land verda rundt i aukande grad har importert meir raudt og bearbeidd kjøtt for å møte etterspurnaden etter kjøtt, knytt til rask urbanisering og inntektsvekst, skriv forskarane.

Rike land har gjennom åra auka eksporten sin av slike produkt, medan utviklande land har auka importen sin, påpeikar forskarane.

