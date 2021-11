Fredsprisvinnar Maria Ressa veit framleis ikkje om ho kan reise til Oslo

utenriks

Vil kampen hennar mot eit injuriesøksmål på Filippinane føre til fengselsstraff? Vil ho kunne reise til Noreg for å ta imot sin prestisjetunge pris neste månad? Når er neste gong ho kan sjå familien sin?

– Kjenner du til måleriet «Skrik»? seier Ressa, og held hendene mot ansiktet og brøler inn i det eksistensielle tomrommet for å illustrere verket av Edvard Munch.

– Eg vaknar sånn kvar dag.

I eit intervju i samband med eit arrangement ved Harvard-universitetet snakkar ho om at situasjonen hennar er like uavklart no som før fredspriskunngjeringa.

– Eg veit ikkje kvar det vil føre. Men eg veit at viss vi held fram med å gjere jobben vår, halde oss til oppgåva, halde linja, er det større sjanse for at demokratiet ikkje berre overlever, men at eg òg held meg utanfor fengselet, seier ho i intervjuet, som er gjort i samband med den årlege Salant-forelesinga om pressefridom.

– Eg veit at eg ikkje har gjort noko gale bortsett frå å vere journalist, og det er prisen vi må betale. Eg skulle ønskt det ikkje var meg, men det er det, seier ho.

Kritiserer sosiale medium

58-åringen var med å stifte Rappler, ein nyheitsnettstad basert i Manila. Ho bekymrar seg over kva vala neste år på Filippinane og i USA og andre stader vil bringe.

Ho angrip òg dei store sosiale medieselskapa for å ha late vere å fungere som portvaktarar sidan feilinformasjon held fram med å spreie seg praktisk talt ukontrollert på plattformene deira. Det gir undertrykkjande regime, mellom anna i Myanmar, moglegheita til å true demokratiske institusjonar, meiner ho.

– Viss du ikkje har fakta, kan du ikkje ha sanning. Du kan ikkje ha tillit. Du har ikkje ein delt røyndom, seier ho.

– Så korleis løyser vi desse eksistensielle problema – framveksten av fascisme, koronavirus, klimaendringar – viss vi ikkje er samde om fakta? Dette er grunnleggjande.

Ressa, som saman med den russiske journalisten Dmitrij Muratov er første journalist som får fredsprisen på meir enn 80 år. Ho avsluttar no eit månadslangt opphald som gjestestipendiat ved Harvard.

Risikerer seks års fengsel

No ser ho fram til å besøkje foreldra i Florida og feire Thanksgiving neste veke, før ho dreg tilbake til Filippinane. Det er første gong ho dreg tilbake etter at ho vart dømd til fengsel i fjor sommar for injuriar. Dommen vart sett på som eit stort tilbakeslag mot pressefridommen globalt.

Saka vart anka, og Ressa er i mellomtida fri mot kausjon. Ho risikerer opptil seks års fengsel. I tillegg ventar fleire andre rettssaker som er reiste mot henne.

Før opphaldet i USA fekk ho avslag på ei rekkje andre reiseførespurnader av filippinske domstolar. Ho fekk mellom anna ikkje løyve for å besøkje si sjuke mor. Ressa må òg få godkjenning frå retten for å delta på nobelprisutdelinga i Oslo 10. desember.

Ressa vart fødd i den filippinske hovudstaden Manila. Ho er hovudsakleg oppvaksen i USA, før ho flytta tilbake til Filippinane for å byrje som journalist.

– Du veit ikkje kor fri du er før du byrjar å miste fridommen din, eller du må spørje folk om fridommane dine.

Skotsikker vest

Rappler starta opp i 2012. Nettstaden vart raskt kjent for sine nyheitssaker om president Rodrigo Dutertes blodige, årelange kamp mot ulovlege rusmiddel.

Nyheitsorganisasjonen har òg dokumentert korleis sosiale medium blir brukt til å spreie falske nyheiter, trakassere motstandarar og manipulere den offentlege samtalen.

Ressa reflekterer òg over kva belastningar ho er utsett for i kvardagen sin og i privatlivet sitt. På Filippinane bar ho tidvis skotsikker vest då ho var ute i offentlegheita. Ho trygla Facebook om å slette valdelege innlegg mot henne etter kvart som drapstruslane vart fleire.

Spesielt for kvinnelege journalistar blir angrep i sosiale medium raskt truande, påpeikar Ressa. Ho har fått om lag ein halv million nettangrep – rundt 60 prosent var retta mot truverdet hennar, medan 40 prosent var meir personlege.

– Det er meint å rive ned livsmotet mitt, seier ho.

– Det er augneblink når du seier til deg sjølv:«Hvorfor? Hvorfor krever det så mykje?»

– Men kostnadene ved å ikkje gjere det rette, er langt større enn konsekvensane for éin person.

