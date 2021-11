Bidens pakke for infrastruktur og klimatiltak stemt gjennom i Representanthuset

utenriks

220 representantar stemde for forslaget, medan 213 stemde mot. Lova skal no vidare til behandling i Senatet, der alle dei 50 demokratiske representantane må støtte forslaget for at det skal gå gjennom. Men senator Joe Manchin (D) frå West Virginia har uttrykt uro for lova.

Dermed er det duka for politisk kamp mellom dei moderate og progressive kreftene internt i det demokratiske partiet i tida framover, og det er svært sannsynleg at det vil bli gjort endringar i lovforslaget.

Pakken omfattar 2.100 sider med tekst og inneheld blant mykje anna pengar til gratis barnehage, subsidiar til barnepass, helsetenester for eldre og anna eldreomsorg, og dessutan tiltak for rein energi og elektriske bilar delvis finansiert av auka skatt for rike og selskap.

Bidens opphavlege forslag var på 3.500 milliardar dollar, men ein så stor pakke fall i dårleg smak sjølv hos partifellar. Storleiken på krisepakken vart seinare nedskalert til 1.750 milliardar dollar.

Lova kjem i kjølvatnet av ein infrastrukturpakke, som vart stemd gjennom begge kammera med stemmer frå begge parti.

