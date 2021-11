Pakistan tillèt kjemisk kastrering av nokre seksualforbrytarar

utenriks

Den kjemiske kastreringa er aktuell for dei som blir domfelte for overgrep mot barn og gruppevaldtekter, og dessutan for gjengangarar i overgrepssaker.

Nasjonalforsamlinga har òg vedteke å opprette spesialdomstolar som skal ferdigbehandle sakene innan fire månader.

Lovendringane blir rekna som ein reaksjon på at ei kvinne vart valdteken av to menn framfor barna sine etter at ho slapp opp for bensin på ein motorveg i nærleiken av Lahore i september i fjor. Mennene vart dømde til døden.

I Pakistan blir mindre enn 3 prosent av personane som blir skulda for valdtekt., dømde.

(©NPK)