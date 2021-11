Kreml: Europa bør ikkje klandre Russland for «alle problem»

utenriks

– Russland har ei interesse i at alle i Europa endeleg kjem til fornuft og sluttar å vurdere Russland som skuld i alle problem, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov torsdag.

I staden bør ein ta tak i dei primære kjeldene til problema som for tida kveler Europa, utdjupa han.

Utsegnene kjem etter at den britiske statsministeren Boris Johnson onsdag åtvara Russland mot alle «militær eventyrlyst» på grensene til Ukraina og EU-landet Polen.

– Nyleg har det vore mange hysteriske publikasjonar i Storbritannia, sa Peskov, som avviste at Russland fører hybridkrig.

Det er venta at president Vladimir Putin kjem med ytterlegare kommentarar på eit møte i utanriksdepartementet seinare torsdag.

Spent i Ukraina

Nato og vestlege regjeringar har fordømt ein russisk militær opptrapping på grensa til Ukraina, som har ført krig mot prorussiske separatistar aust i landet sidan 2014. Russland har i vår gjennomført store øvingar nær grensa og på det annekterte Krim. Dette utløyste bekymring om ein mogleg invasjon.

Kiev, som i dei siste vekene bagatelliserte omfanget av Russlands nærvær ved grensa, sa torsdag at dei søkjer meir militær hjelp frå Vesten. Videoar som nyleg sirkulerte i sosiale medium, viste at Russland flyttar soldatar, stridsvogner og missil mot den ukrainske grensa.

– Russlands aggressivitet, både diplomatisk og militær, har auka betrakteleg dei siste vekene, sa den ukrainske utanriksministeren Dmytro Kuleba på ein pressekonferanse.

– Demme opp for Russland

Etter utanriksministeren sitt besøk i Washington og Brussel er arbeidet i gang med å utvikle ein omfattande pakke for å demme opp for Russland, fortalde han vidare. Han la til at Kiev er i forhandlingar med Vesten for «tilførsel av ytterlegare forsvarsvåpen til hæren vår».

Moskva har på si side skulda Kiev og Vesten for krigshissing.

I ein samtale med den franske presidenten, Emmanuel Macron, måndag sa Putin at USA-leidde øvingar i Svartehavet var provoserande og auka spenninga mellom Moskva og Nato. Macron skal ha svart at Frankrike er førebudd til å forsvare Ukrainas territorielle integritet.

(©NPK)