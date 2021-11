Koronasmitte på rekordnivå i Tyskland

utenriks

For første gong oversteig talet 60.000 tilfelle på eitt døgn, kunngjorde folkehelseinstituttet Robert Koch. Torsdag vart det registrert 65.371 tilfelle. Vekesnittet er på 336 smitta per 100.000. For berre ein månad sidan var dette talet 74.

– Vi er på veg inn i ein alvorleg naudssituasjon. Vi kjem til å få ei ekstremt ubehageleg jul viss vi ikkje handlar for å stanse dette, sa instituttleiar Lothar Wieler.

Underhuset i nasjonalforsamlinga jobbar med ein pakke med smittevern og tiltak på arbeidsplassar, kollektivtrafikk og omsorgsbustader. Det er ikkje no aktuelt å stengje skular eller verksemder.

