Fraus hetteglas med merket «koppar» funne i amerikansk laboratorium

– CDC, partnarane og politiet etterforskar saka, og innhaldet i hetteglasa verkar å vere intakt, skriv talsperson for CDC, Belsie Gonzáles, i ein e-post til AP.

Medarbeidaren som oppdaga hetteglasa, skal ha hatt på seg hanskar og munnbind.

– Det er ingen grunn til å tru at nokon har vorte utsette for viruset frå dei få hetteglasa, skriv Gonzáles.

Koppar er ein dødeleg infeksjonssjukdom som herja i hundreår og førte til død for nesten ein tredel av dei smitta. Takka vere ein sterk vaksinasjonsinnsats verda over vart viruset erklært utryddar i 1980, men det finst framleis to laboratorium der viruset blir lagra til forskingsformål.

