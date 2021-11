Dronning Elizabeth heldt digital audiens

utenriks

Den 95 år gamle monarken har teke opp att dei offisielle pliktene sine etter eit opphald på grunn av kink i ryggen. Medan audiensen vart gjennomført personleg onsdag, vart det torsdag teke i bruk videomøte då dronning Elizabeth skulle ønske velkommen den vietnamesiske ambassadøren til Storbritannia.

Medan dronninga var på Windsor Castle, gjennomførte ambassadør Vu Huong Giang den digitale audiensen frå Buckingham Palace.

Dronning Elizabeth vart nyleg lagd inn på sjukehus over natta for å ta prøvar, og det vakte bekymring då ho måtte trekkje seg frå minnegudstenesta for falne soldatar søndag. Prins Charles, som for tida er på reise til Jordan, har kommentert at dronninga er «alright».

– Men når du blir 95, er det ikkje så lett som det eingong var, sa prinsen.

