Diplomatar i Etiopia på fredsoppdrag

– Dei kom i dag, begge to, sa Dina Mufti, talspersonen for det etiopiske utanriksdepartementet, med tilvising til USAs spesialutsending til Afrikas Horn, Jeffrey Feltman og tilsvarande utsending frå Den afrikanske unionen, Olusegun Obasanjo.

Feltman og Obansanjo besøkte begge Etiopia tidlegare i november i eit forsøk på å leggje til rette for ein fredsprosess mellom Abiy Ahmeds regjering og Frigjeringshæren til tigrayfolket (TPLF).

Situasjonen i Etiopia er uoversiktleg og uføreseieleg, og TPLF og Oromofolkets frigjeringshær (OLA) nærmar seg hovudstaden Addis Abeba.

Tigray-regionen har vore utsett for intens krigføring etter at Etiopias regjering i november i fjor sende hæren inn for å styrte dei regionale styresmaktene som har sprunge ut av TPLF.

Besøkte Mekele

Obasanjo besøkte Tigray-hovudstaden Mekele to gonger på turen tidlegare i november, noko som vart sett på som framsteg. TPLF har fleire gonger skulda Den afrikanske unionen for å vere partisk i favør regjeringa i Addis Abeba.

Spesialutsendingen frå Afrikas Horn prøver å skaffe seg fakta om situasjonen og er i skytteltrafikk mellom dei ulike kreftene i konflikten, ifølgje utanriksdepartementet i Etiopia.

– Eg trur han etterforskar. Han snakkar med ulike partar. Når alt har komme fram, vil han komme fram til eit forslag. Forslaget er ikkje enno openbert, sa Dina Mufti på pressekonferansen.

Då USAs utanriksminister Antony Blinken nyleg besøkte Kenya, gjentok han kravet om ei våpenkvile.

Åtvarar

USA åtvara torsdag pilotar om at fly på Addis Abebas internasjonale flyplass kan utsetjast for skyting og luftvernsmissil når krigen i Etiopia nærmar seg hovudstaden.

Flyplassen er ein av Afrikas mest trafikkerte og er knutepunktet for statseigde Ethiopian Airlines.

TPLF styrte Etiopia i nesten 30 år til Abiy kom til makta i 2018. Dersom opprørarane rykkjer inn i Addis Abeba, er ekspertar samde om at Abiys dagar er talde.

