Biden vil ha gransking av bensinprisar

utenriks

I eit brev til den Den føderale handelskommisjonen (FTC) viser Biden til at oljeselskap aukar utsalsprisen på bensin sjølv om utgiftene til selskapa fell og overskotet aukar.

Han ber FTC sjå nærare på om det går føre seg prissamarbeid mellom oljeselskapa.

– Eg aksepterer ikkje at hardt arbeidande amerikanarar betaler meir for bensin på grunn av konkurransehemmande verksemd eller anna potensiell ulovleg framferd, skriv han.

Per måndag kosta det i gjennomsnitt så vidt under 7,90 kroner for ein liter bensin. Det er om lag 26 øre meir enn for ein månad sidan, og nesten 1,90 kroner meir enn i 2019, før koronapandemien, ifølgje tal frå American Automobile Association (AAA).

