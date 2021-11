Bestemødrer er best

utenriks

Forskarar seier no at dei har funne bevis for det mange som har vakse opp med bestemødrer godt veit: Bestemødrer har sterke instinkt for omsorg og medfødde eigenskapar som gjer at dei bryr seg sterkt om barnebarna sine.

Den nye studien, som er offentleggjord i Royal Society B denne veka, er den første som har målt aktivitet i hjernen når bestemødrer fekk sjå bilete av barnebarna sine. Slike bilete utløyste aktivitetar i hjernen som gjeld emosjonell empati.

Forskarar ved Emory University i den amerikanske delstaten Georgia brukte FMRI-teknikken til å ta bilete av hjernen til 50 bestemødrer. FMRI – funksjonell magnetresonanstomografi – er ein hjerneavbildingsteknikk som kan framstille endringar i aktivitet i område i hjernen til menneske eller dyr.

Bestemødrene som var med i undersøkinga fekk sjå bilete av barnebarna som var mellom 3 og 12 år gamle. Som kontroll vart dei òg viste bilete av ukjende barn, ein forelder med same kjønn som barnebarnet og ein ukjent vaksen.

Viste same kjensler

Undersøkingane viste at når besteforeldra såg på bileta av barnebarna, vart dei same kjenslene som kom fram på biletet, også aktivert hos dei.

– Det betyr at når barnet uttrykkjer glede, kjenner dei glede. Når barnet uttrykkjer fortviling, kjenner dei det same, seier antropolog og forskar James Rilling, som stod i spissen for studien.

Aktiviteten i hjernen skifta når bestemødrene såg på bilete av dei vaksne barna sine. Då skjedde det ei sterkare aktivisering av den delen av hjernen som er knytt til kognitiv empati – altså når ein prøver å forstå kva ein person kjenner og kvifor. Det kjenslemessige engasjementet var altså mindre.

– Dette kan vere knytt til barns søte utsjånad – vitskapleg kjent som «babyskjema». Det betyr at dei fleste av oss har ein innebygd sans for kva som er søtt. Og at det er ein av grunnane til at små barn framkallar ein omsorgsfull respons.

Første i sitt slag

Rilling, som tidlegare har utført liknande forsking på fedrar, ville denne gongen rette merksemda mot bestemødrer. Han ville utforske ein teori innan antropologien kjent som «bestemorshypotesen».

Ifølgje denne hypotesen er det evolusjonære grunnar til at kvinner ofte lever lange liv – liv langt utover sine eigne reproduktive år. Grunnen er at dei skal hjelpe sine vaksne barns avkom.

Bevis som støttar denne hypotesen er funnen i fleire samfunn, blant dei i hadza-folket som bur i Tanzania. Dette folket lever slik forfedrane deira har levd i titusenvis av år, som jegerar og samlarar. Hos denne gruppa gir bestemødrer barnebarna næring.

I motsetning til mange andre primatar samarbeider menneske om å ta vare på og oppdra avkom.

Også hos andre artar, som elefantar, har det same vorte observert. Som menneske held elefantar fram med å leve i fleire tiår etter befruktningsdyktig alder – i motsetning til dei fleste andre pattedyr.

– Dette er verkeleg den første studien av «den store morshjernen,» seier Rilling. Han seier at dei fleste studiar av hjernen til eldre vanlegvis tek for seg sjukdomstilstandar, som til dømes alzheimer.

Eit tverrsnitt

Bestemødrene som deltok i studien kom frå eit tverrsnitt av befolkninga.

Dei vart òg bedne om å fylle ut eit spørjeskjema.

Bestemødrene som svarte at dei hadde eit stort ønske om å vere involverte i omsorg, hadde òg større aktivitet i dei aktuelle områda i hjernen.

Når Rilling til slutt samanlikna den nye studien med resultatet frå hans tidlegare arbeid med fedrar, fann han at bestemødrer generelt hadde større aktivitet i område som involverte emosjonell empati og motivasjon enn fedrane.

Han understreka at dette funnet berre viser eit gjennomsnitt og at det ikkje nødvendigvis gjeld for enkeltindivid.

Verst og best

Rilling intervjua òg kvar og ei av bestemødrene for å finne ut kva dei syntest var utfordringane og påskjønningane ved å vere besteforeldre.

– Gjennomgåande var meiningsforskjellar med foreldra om oppseding det mest utfordrande.

– Men vi spøkte òg mykje med fordelen om at besteforeldre berre kan levere barnebarna tilbake – det er ingen heiltidsjobb å vere bestemor, fortel Rilling.

Mange bestemødrer sa òg at dei følte at dei kunne vere meir til stades no som dei ikkje lenger var nokon tidsslave eller var pressa økonomisk – slik dei hadde vore då dei oppdrog sine eigne barn.

– Mange sa faktisk at dei likte betre å vere bestemor enn mor, fortel Rilling.

(©NPK)