Ung somaliar styrte flyktningbåt – Hellas dømde han til 142 år i fengsel

utenriks

Dei tre er ikkje dømde for vald, men for å ha styrt gummibåtar som var på veg frå Tyrkia til Hellas.

– Eg trudde ikkje at det å redde menneske er eit brotsverk, seier Hanad Abdi Mohammad frå Somalia.

28-åringen kom til Hellas i desember i fjor, og vart straks etter sikta for menneskesmugling og dømd til 142 år i fengsel. Dei to andre mennene er frå Afghanistan. Begge er dømde til 50 års fengsel for same brotsverk.

Alle tre vart tekne for å ha styrt oppblåsbare båtar med flyktningar og migrantar som var på veg mot den greske kysten. Sjølv har dei forklart at dei måtte overta styringa då dei vart forlatne av menneskesmuglarar midt i Egearhavet.

– Trua med gevær

I førre veke fekk journalistar og politikarar frå EU-parlamentet sleppe inn i fengselet på Chios for å snakke med dei tre.

Mohammad insisterer på at han ikkje hadde noko val, og at smuglaren tvinga han til å ta over styringa ved å slå han i ansiktet og true han med eit gevær.

– Menneskeliv stod på spel. Eg ville gjort det igjen så lenge det betyr at eg reddar liv, understrekar han.

Kritikarar meiner at sakene mot dei tre, og dessutan rettsforfølging av hjelpearbeidarar, viser at både Hellas og andre land tek i bruk stadig fleire metodar for å hindre at asylsøkjarar når europeisk jord.

– Det er uhøyrt at nokon som kjem for å søkje asyl i Hellas, blir trua med så harde straffer berre fordi dei vart tvinga – anten som følgje av omstenda eller press – til å ta over styringa av ein båt, seier Alexandros Georgoulis, ein av forsvararane til dei tre fengsla mennene.

– Greske styresmakter gjer i grunnen dei smugla om til smuglarar, føyer han til.

– Gammal fiendskap

Mohammads reise er òg eit døme på kaoset som asylsøkjarar risikerer å hamne i når dei bevegar seg mellom to land som i mange år har vore erkefiendar.

Etter at smuglarane forlét gummibåten, frykta dei nesten 30 passasjerane at dei kom til å drukne. Dei ønskte å dra tilbake til Tyrkia, og ifølgje Mohammad ringde han den tyrkiske kystvakta fleire gonger og trygla om å bli redda.

Då ein tyrkisk patruljebåt kom til staden, skal han ha sirkla rundt gummibåten fleire gonger slik at han vart pressa over i gresk farvatn. I kaoset fall to kvinner i sjøen. Begge drukna.

Den greske kystvakta kom dei andre til unnsetning, og ifølgje Mohammad hjelpte han dei andre passasjerane over i redningsbåten. Det streifa han ikkje at han ville bli tiltalt som menneskesmuglar.

Frivillige tiltalte

Også frivillige frå andre land har hamna i konflikt med greske styresmakter. I 2018 vart den syriske menneskerettsforkjemparen og flyktningen Sarah Mardini og irske Seán Binder arresterte og haldne fengsla i fleire månader. Dei vart sikta for spionasje, kvitvasking av pengar og ei rekkje andre lovbrot og denne veka startar rettssaka mot dei to på Lésvos.

Begge avviser skuldingane og seier at det einaste dei har gjort er å redde menneske.

– Det er ikkje noko kriminelt eller heltemodig å hjelpe menneske i havsnaud. Det er å handle rett, juridisk og moralsk, seier Binder ifølgje The Guardian.

Binder seier det er viktig å utfordre dette i domstolane, og ikkje lene seg tilbake og godta stempelet som smuglarar og spionar.

Han og Mardini risikerer opp til åtte års fengsel. Dei blir framleis etterforska for meir alvorlege lovbrot som kan gi opp til 25 års fengsel.

Meint som avskrekking

Advokaten Dimitris Choulis på Samos har fleire gonger forsvart asylsøkjarar i retten. Han meiner at rettsforfølging er meint å skremme frivillige organisasjonar frå å dokumentere ulovlege praksisar, som deportasjonar av menneske før dei rekk å søkje om asyl.

– Den einaste måten å stanse hjelpeorganisasjonar frå å sjå kva som skjer i Egearhavet, er å kriminalisere redningsarbeid, seier Choulis, som saman med Georgoulis representerer dei tre mennene som sit fengsla på Chios.

Greske styresmakter avviser bestemt at landet pressar potensielle asylsøkjarar tilbake over grensa, men det har komme stadig meir dokumentasjon på det motsette. Statsminister Kyriakos Mitsotakis avviste skuldingane så seint som tysdag førre veke. Ifølgje han fører den greske regjeringa ein «hard, men rettvis» innvandringspolitikk.

I juli kunngjorde gresk politi at det blir innleidd etterforsking mot ti personar som blir mistenkte for menneskesmugling, og fire er utlendingar som jobbar for frivillige organisasjonar. Ingen av dei er tiltalte så langt.

Skjerpa straff

I 2014 innførte Hellas ei ny lov som inneber svært strenge straffer for menneskesmugling. For kvar person som blir smugla, kan ein bli dømd til ti års fengsel. Viss det var fare for liv, er straffa opp til 15 år per person, og viss nokon døyr, er strafferamma livsvarig fengsel.

Men smuglarar har tilpassa seg raskt. For å minske eigen risiko byrja dei å overtale eller tvinge passasjerar til å styre båtane, fortel ei rekkje asylsøkjarar på dei greske øyane. Resultatet er at det er flyktningane og migrantane sjølv som hamnar i fengsel for menneskesmugling.

– Fengsla våre er fulle av asylsøkjarar som køyrde ein båt. Det er absurd, seier Choulis.

Sjølv om dommane mot dei to afghanarane og somaliske Mohammad er ekstremt strenge, er det vanleg at dommane blir rekna som ferdigsona etter 20 år. Med god åtferd og arbeid i fengselet kan dei få redusert straffa til åtte år.

– Gråt i ein månad

Amir Zaheri frå Afghanistan kom til Hellas med den gravide kona si og dei felles barna deira. Akif Rasouli kom med den same båten. Begge er i 20-åra. Dei kjem frå ulike delar av Afghanistan og kjende ikkje kvarandre frå før. Men begge vart dømde til 50 års fengsel etter at dei ifølgje eiga forklaring overtok styringa av båten fordi smuglaren stakk av.

Første gong dei møtte sin offentleg utnemnde forsvarar, var under rettssaka, og møtet varte i berre nokre få minutt. Ifølgje Rasouli brukte dommaren eitt minutt på å stille spørsmål.

– På berre eitt minutt, 50 år. Eg gret i ein månad, seier han.

Begge har no fått utnemnd nye advokatar, og ankesaka skal opp i mars.

For Mohammad er det enno ikkje sett nokon dato for ankebehandlinga.

