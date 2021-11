Musk sel aksjar for nær ein milliard dollar – Tesla blir saksøkt av JPMorgan

utenriks

Musk tvitra tidlegare i november ei spørjeundersøking der han lurte på om han skulle selje 10 prosent av aksjane sine for å betale skatt. Han lova å følgje resultatet, som enda i favør av sal.

Tesla-gründeren har no brukt teikningsrettene sine til å kjøpe 2,1 millionar aksjar til 6,24 dollar kvar, og selde 934.000 av dei, viste dokument frå USAs finanstilsyn SEC måndag.

Musk må betale inntektsskatt for differansen mellom den førehandsbestemde prisen for aksjane han har kjøpt, og den faktiske marknadsverdien av det underliggjande verdipapiret.

Måndag kom òg nyheita om at den amerikanske storbanken JPMorgan saksøkjer Tesla for 162,2 millionar dollar. Ifølgje CNN meiner banken at teknologiselskapet har brote ein kontrakt relatert til teikningsretter etter at aksjeprisen auka kraftig.

Ifølgje søksmålet selde Tesla i 2014 teikningsretter til JPMorgan som ville gi avkasting dersom den førehandsbestemde prisen var lågare enn den faktiske marknadsverdien av Teslas aksjar når teikningsrettene gjekk ut i juni og juli 2021.

Teslas aksjepris hadde stige med om lag tigongen då teikningsrettene gjekk ut, og JPMorgan meiner Tesla er forplikta til å levere anten ein del av aksjane sine eller pengar.

(©NPK)