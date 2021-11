Kina framstiller toppmøte som politisk siger

utenriks

Det tre timar lange nettmøtet mellom dei to verdsleiarane starta med ein god tone. Målet med samtalen var å reparere noko av forholdet mellom landa, som vart kraftig forverra under president Donald Trump.

Dei to presidentane hadde ein vennskapeleg tone seg imellom, der Xi opna med å kalle Biden «sin gamle venn.» På førehand hadde ikkje Washington signalisert så store forventningar til at det skulle komme noko ut av møtet, men vedgjekk i etterkant at dei to leiarane hadde hatt ei konstruktiv utveksling.

Begge land har gitt positive signal i etterkant av møtet, men Kina synest å gå lengst i å tolke møtet i positiv retning.

«Biden gjentek at han ikkje støttar Taiwans sjølvstende» var tittelen hos ein av dei statskontrollerte kinesisk media, ifølgje CNN. Kort tid etter trenda ein tilsvarande emneknagg på Weibo, det kinesiske svaret på Twitter.

Eitt Kina

Kina reknar Taiwan som del av territoriet sitt. At ein amerikansk president potensielt er samd i det kinesiske synet er ein stor propagandasiger for det kinesiske kommunistpartiet. Men ei utskrift av møtet tyder på at det ikkje akkurat var det Biden gav uttrykk for.

– Rundt Taiwan understreka president Biden at USA held på Eitt Kina-politikken, og at USA er mot alle einsidige forsøk på å endre status quo eller undergrave fred og stabilitet i Taiwansundet, seier Det kvite hus i ei fråsegn.

Eitt Kina-politikken anerkjenner at det er regjeringa i Beijing som er Kinas legitime regjering, men opnar òg for uformelle samband med regjeringa i Taipei. Biden prøvde òg å gi klårleik i spørsmålet, og uttalte at han meiner Taiwan må få bestemme sjølv.

Lovande

Trass i ulike tolkingar av Taiwan-spørsmålet, ser ekspertar tonen i møtet som eit lovande teikn og eit føredøme for diplomatane i landa.

– Dei blir oppmuntra til å finne felles grunn heller enn å finne feil ved kvarandre, om det no handlar om handel, klimaendringar eller geopolitiske område som Afghanistan eller Nord-Korea, seier Wang Huiyao, leiar for tankesmia China and Globalisation.

– Eg ser denne dialogen som ein stabiliserande faktor i det bilaterale forholdet. Eg forventar ikkje at dette eine møtet skal ta oss tilbake til gode gamle dagar, men det stoppa i alle fall den negative spiralen, seier han.

Fleire av sakene som har vore årsak til eit kjølig forhold mellom landa dei siste åra, vart tekne opp. I tillegg til USAs forhold til Taiwan diskuterte leiarane det kinesiske brotet på menneskerettane og det USA reknar for å vere urettferdig handelspraksis frå kinesisk side.

Også Afghanistan, Iran og Nord-Korea vart diskutert.

Stabilisert på kort sikt

Møtet gjer kanskje forholdet meir stabilt på kort sikt, men dei to landa har enno ikkje teke opp dei strukturelle utfordringane på lang sikt, seier Paul Haenle, Kina-ekspert ved tankesmia Carnegie Endowment for International Peace.

– Dette var eigentleg berre ei moglegheit for dei to leiarane til å gjere tydeleg intensjonar og prioriteringar og bekymringar om forholdet, og verkeleg byrje å setje vilkåra for det som er ein ny æra i forholdet mellom USA og Kina, seier Haenle.

