Huitfeldt ber om meir pengar til Palestina

utenriks

Onsdag møtte Huitfeldt representantar frå Palestina, blant dei statsminister Mohammad Shtayyeh, og dessutan Israel, USA, EU, Russland, FN og andre sentrale land i givarlandsgruppa for Palestina (AHLC).

Øvst på dagsordenen stod den finansielle krisa i Palestina.

– Dette er ei kritisk tid for Palestina. Budsjettunderskotet har vorte umogleg å handtere, slo Huitfeldt fast på ein pressekonferanse etter møtet.

– Situasjonen over heile Palestina er skjør, og vi fryktar ei ny eskalering av valden. Vi må forhindre ei djupare krise, og eg har bede givarane om meir pengar, sa ho.

Huitfeldt understreka samtidig at målet for AHLC er å skape grunnlag for ei tostatsløysing.

– Palestinarane må få full tilgang til sine område og ressursar. Okkupasjonen må ta slutt, og konflikten må løysast, sa utanriksministeren, som samtidig påpeika at Israel er villig til å ta ein serie «konkrete skritt».

Kva desse er, er likevel uklart.

– Begge partar har uttrykt at dei er villige til å gjere meir for å forhindre ei djupare krise, sa Huitfeldt.

Møtet på Oslo rådhus var det første fysiske møtet i givarlandsgruppa på over to år. Noreg har leidd AHLC sidan skipinga.

Tidlegare onsdag hadde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eit eige møte med Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh.

