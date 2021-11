Givarlandsgruppa for Palestina møtest i Oslo

utenriks

Representantar frå Palestina, Israel, USA, EU, Russland, FN og andre sentrale land kjem til Oslo for å delta på møtet.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal elles ha eit eige møte med Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh midt på dagen onsdag.

I ei pressefråsegn seier utanriksminister Huitfeldt at partane ønskjer å modernisere samarbeidet, særleg innan økonomi og handel.

– Dette er avgjerande for å styrkje palestinsk økonomi, dekkje grunnleggjande behov særleg i Gaza og å redusere faren for nye valdseskaleringar, seier Huitfeldt.

Mange utfordringar

Det er mange store utfordringar og konfliktpunkt.

Konfrontasjonane mellom Israel og dei væpna gruppene i Gaza i mai påførte sivilbefolkninga nye, store belastningar.

Den israelske regjeringa kunngjorde så seint som i oktober at ho hadde gitt grønt lys til planar om å byggje over tusen nye bustader i busetjingane på den okkuperte Vestbreidda, til palestinske protestar og internasjonal kritikk.

Det palestinske sjølvstyret har på si side hatt betydelege budsjettproblem i mange år, og koronapandemien har ramma dei hardt på alle måtar. Fattigdommen og arbeidsløysa har auka. Dei store politiske spenninga internt blant palestinarane består.

– Det er knapt seks månader sidan den siste eskaleringa mellom Israel og Hamas i Gaza. Situasjonen på Vestbreidda blir stadig meir anstrengd. Eg fryktar at konfliktnivået fort kan bli trappa opp igjen, og vi oppmodar alle til å vere tilbakehaldne, seier utanriksministeren.

Tidlegare i haust oppmoda ho israelske styresmakter til å reversere avgjerda om å utvide busetjingane på Vestbreidda og stanse busetjingsaktivitetane på okkupert område.

Første møte på lenge

I Oslo onsdag skal partane i AHLC altså samlast for første gong fysisk på over to år. Det er det første møtet i Oslo sidan 2009.

Den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh, den jordanske utanriksministeren Ayman Safadi og den israelske ministeren Esawi Frej er blant deltakarane, opplyser UD.

– Eg håpar at vi på AHLC-møtet kan samlast om konkrete tiltak som vil styrkje palestinske institusjonar, økonomi, og betre levekåra for befolkninga på Vestbreidda og i Gaza, seier Anniken Huitfeldt.

Terrorgrupper

I slutten av oktober vart det kjent at Israel har stempla seks framståande sivilsamfunnsgrupper for å vere terrororganisasjonar, noko som i praksis eit forbod mot dei palestinske organisasjonane.

Tre av desse organisasjonane får norsk støtte. UD gjekk då ut og sa at avgjerda var overraskande og at ingenting tydde på at desse organisasjonane har vore involverte i terrorverksemd.

Det vart den gong òg opplyst at Noreg – til liks med USA – kom til å be israelarane om meir konkret informasjon om grunnlaget for terrorlistinga. Saka skulle òg diskuterast med andre givarar og FN.

Denne saka blir likevel ikkje blir eit tema på sjølve givarlandsmøtet, opplyser UD til NTB. Men det er mogleg at temaet blir teke opp på det bilaterale møtet mellom Huitfeldt og den israelske ministeren for regionalt samarbeid Esawi Frej som finn stad før møtet givarlandsgruppa, Ad hoc Liaison Committee, AHLC.

