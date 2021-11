utenriks

Mannen innrømmer å ha knivstukke barna og forårsaka fallet frå stor høgd i Hässelby natt til måndag, ifølgje forsvararen. Rettsmøtet gjekk for lukka dører.

Dei to barna vart funne utanfor ei bustadblokk i Hässelby i nordvestre Stockholm tidleg måndag morgon. Eit av barna vart stadfesta død same dag, det andre barnet er livstruande skadd. Begge to er under ti år gamle.

