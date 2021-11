Dansk drivstoff-gigant i retten for ulovleg sal til krigen i Syria

utenriks

Dotterselskapet Dan-bunkering står i sentrum av saka. Dei er ein del av konsernet United Shipping and Trading Company, som er blant verdas største innan levering av drivstoff frå skip.

Saka dreier seg om 33 handlar frå 2015 til 2017, til ein verdi av 648 millionar kroner. Kundane var dei to selskapa Sovfracht og Maritime Assistance. Begge var generalagentar for den russiske flåten.

Skip frå det danske selskapet skal ha levert drivstoffet frå skip til skip. Dei tanka opp russiske fartøy i Middelhavet, der drivstoffet vart frakta vidare til Syria.

Nektar straffskuld

Både Bunker Holding, Dan-bunkering og Demant nektar straffskuld. Dei seier dei ikkje visste at drivstoffet dei selde skulle til Syria, og hevdar òg at forbodet i EUs lovverk ikkje omfattar framande lands regjeringar og militære.

Amerikanske styresmakter varsla likevel Danmark om bekymringar knytte til drivstoffleveransane og at dei kanskje gjekk til krigen i Syria allereie i slutten av 2016. Ervervsstyrelsen, eit dansk direktorat for næringslivet, gjekk same år vidare til Dan-bunkering med bekymringa.

Likevel skal åtte handlar ha vorte gjennomførte i 2017, noko dansk Økokrim meiner Bunker Holding og Bunker Holding-sjef Demant må ha kjent til.

Etterforskinga av saka har teke svært lang tid og låg på is hos Fyns Politi i fleire år, fram til Danmarks Radio førte ho fram i offentlegheita i 2019.

«What the fuck»

Det er sett av 18 dagar til saka, som går for retten i Odense. Tysdag var åttande dag i rettssaka. Det var juridisk sjef Finn Hansen i Bunker Holdings tur til å forklare seg.

Tidlegare Dan-Bunkering-direktør Henrik Zederkof seier han fekk sjokk då Erhvervsstyrelsen varsla om saka.

– Eg tenkte «what the fuck», sa han i retten.

Han seier ein jurist i moderselskapet Bunker Holding hadde gitt grønt lys for at handlane likevel kunne halde fram. Hansen, som internt underviste selskapets tradere i korleis dei sjekkar sanksjonar når dei gjer forretningar, forklarte at han ikkje hadde mistanke om lovbrot.

– Viss eg på nokon måte hadde aning om at desse handlane skulle ende i Syria, ville eg ropt ut, sa han i forklaringa si.

