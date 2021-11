Bannon har erklært seg ikkje skuldig

utenriks

Bannon var i eit rettsmøte i ein føderal domstol måndag etter at han tidlegare på dagen hadde meldt seg sjølv til politiet.

Ifølgje rettsdokument som vart offentleggjorde onsdag, nektar han straffskuld etter tiltalen, skriv Reuters.

Bannon er tiltalt i ein føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter fleire gonger å ha nekta å vitne i komiteen som granskar kongresstorminga 6. januar. Han er òg tiltalt for å ha nekta å levere dokument som svar på stemninga til komiteen.

Bannon vart lauslaten mot meldeplikt etter rettsmøtet på måndag.

(©NPK)