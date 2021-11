Aleksandr Lukasjenkos ville år

utenriks

Gjennom størsteparten av dei 27 åra sine som Kviterusslands leiar har Aleksandr Lukasjenkos undertrykking av eiga befolkning og barske utsegner vore til stadig irritasjon for vesten. I år har fiendskapen hans vore direkte truande for Europa.

I mai tvinga kviterussiske styresmakter eit fly på veg frå Hellas til Litauen til å naudlande i Minsk. Målet var å kidnappe den opposisjonelle journalisten Roman Protasevitsj.

Kviterussiske styresmakter uttalte at det var ein bombetrussel i biletet, men vestlege regjeringar avviste dette og kalla det ei statleg flykapring.

– Ingen kan kjenne seg tryggje

Også andre kviterussarar som oppheld seg i utlandet, har vorte ramma. I august vart aktivisten Vitalij Sjisjov funne hangen i ein park i Ukraina, medan løparen Kristina Timanovskaja måtte søkje asyl i Polen etter å ha kritisert lagleiinga i Tokyo-OL.

– Ingen kan kjenne seg tryggje no. Ikkje i Kviterussland, ikkje i eksil. I mitt tilfelle har eg tryggingsfolk rundt meg, takka vere litauiske styresmakter. Eg må ikkje sjå meg rundt etter forfølgjarar. Men det er det tusenvis som må, sa opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja til NTB under Noregsbesøket i august.

Aksjonane har fått konsekvensar. Som følgje av Protasevitsj-kidnappinga innførte EU nye sanksjonar mot landet. Kviterussland svarte ved å lette på grensekontrollen for migrantar frå Midtausten og Afrika, og lét dei reise mot EUs grenseområde. Presidenten er til og med skulda for å ha organisert migrasjon og lagt opp heile løpet.

Krisetilstand

Det tvinga Polen, Latvia og Litauen til å erklære krisetilstand i grenseområda for å stanse illegale kryssingar. Polske styresmakter sende tusenvis av tryggingsstyrkar til grensene, noko som har skapt ei svært spent stemning i området.

Lukasjenko har lagt endå meir i potten ved å true med å stanse gassforsyningane som går gjennom landet, noko som ville vore eit hardt slag for Europa når vinteren nærmar seg.

Patriark

Han vart president i 1994 då Kviterussland hadde vore eit sjølvstendig land i mindre enn tre år. Forakta hans for demokratiske normer har gjort Kviterussland til ein pariastat i vesten og gitt han tilnamnet «Europas siste diktator.» Sjølv føretrekkjer Lukasjenko å bli kalla «Batka» – «Far», og framstiller seg som ein streng, men klok patriark.

Lukasjenko var den einaste rikspolitikaren i Kviterussland som stemde imot Sovjetunionens oppløysing. Han verka å henge igjen i fortida, og gjorde Kviterussland til ei slags leivning etter Sovjetunionen.

I byrjinga var dette populært, sidan nabolanda var i ferd med å gjennomgå ein kaotisk overgang til kapitalismen. Lukasjenko beheldt økonomien under statleg kontroll og befolkninga unngjekk lidingane frå «sjokkterapien» som ramma Russland og Ukraina.

KGB

Den sterke statlege kontrollen over industrien kunne likevel ikkje stå imot marknaden. Den kviterussiske rubelen har vorte devaluert mange gonger, og den gjennomsnittlege månadslønna ligg på knapt 4.200 kroner.

I mellomtida har tryggingstenesta i landet symbolsk nok behalde namnet KGB, og Kviterussland er det einaste landet i Europa som framleis praktiserer dødsstraff.

Under ein ishockeykamp våren 2020 spurde Lukasjenko ein reporter om ho kunne sjå koronavirus i arenaen. Han oppmoda kviterussarar til å drikke vodka, gå i badstove og jobbe i åkeren for å unngå viruset.

Mista tilliten

I byrjinga vart Lukasjenko av kviterussarane rekna som ein leiar som kjempa mot korrupsjon, men gjennom fleire tiår med politisk undertrykking mista han tilliten deira. I august 2020 oppstod det massive demonstrasjonar mot han etter at han erklærte valsiger for sjette gong i presidentvalet.

Sjølv om det hadde vore nokre mindre demonstrasjonar tidlegare, var det først i 2020 opposisjonen klarte å samle frustrasjonen og misnøya. Den falmande økonomien og Lukasjenkos fornekting av koronapandemien kom på toppen av den politiske misnøya som var der frå før.

Demonstrasjonane fortsette i fleire månader og sleppte først taket då vinteren kom. Styresmaktene har halde fram i same takt, og arrestert folk tilsynelatande utan grunn, eller for småting som å gå i opposisjonsfargane raudt og kvitt.

Arrestert for bursdagsfeiringar

Frå tid til annan har Lukasjenko gjort grep for å betre forholdet til vesten, men alt dette vart kasta til side i august 2020.

Opposisjonen og mange i vesten reknar valet som stole, og meiner Svetlana Tikhanovskaja var den reelle vinnaren. I vestlege land blir no Tikhanovskaja motteken som eit statsoverhovud når ho er på besøk.

Titusenvis av demonstrantar vart arresterte, mange vart banka opp av politiet. Ei rekkje opposisjonsfigurar rømde landet, andre hamna i fengsel, medan utanlandske journalistar vart drivne ut. Folk skal ha vorte arrestert for «ulovlege folkeforsamlingar», sjølv for bursdagsfeiringar.

Isolasjon

Då ho var i Noreg i august, sa Tikhanovskaja at opposisjonen ligg best an, trass at dei store demonstrasjonane i gatene ikkje har halde fram.

– Sjølvsagt står Lukasjenko svakare, sa ho.

Tikhanovskaja grunngav dette med at strukturane opposisjonen har bygd opp, er langt sterkare enn før og svekkjer overtaket regimet har på befolkninga. I tillegg har opposisjonen bygd opp eit sterkt internasjonalt press, som fører til ein økonomisk og politisk isolasjon.

Ho meiner likevel ikkje sanksjonane held.

– 36.000 har vorte fengsla eller torturerte. 70 personar stod på sanksjonslista. Det er ikkje sanksjonar, seier Tikhanovskaja.

(©NPK)