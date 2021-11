WHO: Stadig færre røykjarar i verda

utenriks

FN-organisasjonen ber land om å trappe opp kontrolltiltak for at endå færre skal bli avhengige av tobakk.

I 2020 brukte om lag 1,3 milliardar menneske tobakk, medan talet var 1,32 milliardar to år tidlegare, ifølgje ein ny rapport.

Det er venta ein ytterlegare nedgang til 1,27 milliardar røykjarar innan 2025. Viss anslaget slår til, vil det bety ein nedgang på om lag 50 millionar på sju år – sjølv om befolkninga i verda har auka.

Rapporten viser òg at medan nesten er tredel av befolkninga i verda over 15 år brukte tobakksprodukt i år 2000, så blir delen forventa å ha falle til ein femdel innan 2025.

– Det er svært oppmuntrande å sjå at færre menneske brukar tobakk for kvart år som går, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i ei fråsegn.

– Bruker alle slags knep

– Men vi har framleis ein lang veg å gå, og tobakksselskap kjem framleis til å bruke alle slags knep for å forsvare dei gigantiske summane dei tener på å selje dei dødelege varene sin, seier han.

Bruk av tobakk blir anslått å ta livet av over 8 millionar menneske kvart år, dei fleste som følgje av direkte tobakksbruk. Men 1,2 millionar av dødsfalla er blant ikkje-røykjarar som blir utsette for passiv røyking, ifølgje WHOs oversikt.

Organisasjonen forventar at talet på dødsfall kjem til å stige i åra som kjem sidan dødsfalla kjem av at ein blir eksponert for tobakk i årevis.

I rapporten får 60 land skryt for at dei no er på veg til å redusere tobakksbruken med 30 prosent mellom 2010 og 2025.

– Skjør framgang

Då WHO publiserte sin førre rapport for to år sidan, gjaldt dette berre 32 land.

– Vi ser ein stor framgang i mange land, men denne suksessen er skjør, seier WHO-ekspert og avdelingsleiar Rüdiger Krech.

Rapporten, som ikkje omfattar bruk av el-sigarettar, viser at 36,7 prosent av alle menn og 7,8 prosent av alle kvinner, framleis brukte tobakksprodukt i fjor.

Endå meir urovekkjande er det at 38 millionar tenåringar mellom 13 og 15 år bruker tobakk. Det utgjer 10 prosent av all ungdom i denne aldersgruppa.

Europa er den regionen i verda der flest kvinner bruker tobakk, heile 18 prosent, ifølgje rapporten.

