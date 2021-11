utenriks

Turen blir rekna som viktig for USAs Afrika-strategi. President Joe Biden ønskjer å vise at Afrika er langt viktigare for USA enn det forgjengaren hans Donald Trump gav uttrykk for.

Satsingsområda for USA i Afrika er klimaendringane og demokratiutvikling.

Blinken startar turen i Kenya, som i lang tid har vore ein av USAs viktigaste allierte i Afrika. Deretter reiser han til Nigeria, Afrikas mest folkerike land, medan avslutninga på turen skjer i Senegal i Vest-Afrika.

