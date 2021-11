Protestparti sigra i Bulgaria

utenriks

Partiet med namnet Vi held fram forandringa (PP) vart danna for berre to månader sidan. Valløfte nummer éin er å få bukt med korrupsjonen. Tysdag var det klart at partiet fekk 25,7 prosent av stemmene, og med det vann det valet.

– Vi planlegg å halde samtalar allereie i dag med leiarar frå dei andre partia. Vi har mykje til felles, seier PP-leiar Kiril Petkov til TV-stasjonen Nova, ifølgje Reuters.

Partiet treng støtte frå to andre antikorrupsjons-lister, og dessutan Sosialistpartiet for å kunne danne ei regjering med parlamentarisk fleirtal.

Valet på søndag på ny nasjonalforsamling var det tredje på berre sju månader, og analytikarar meiner at PPs siger kan få ein slutt på den fastlåste politiske situasjonen som bidrog til at verken valet i april eller juni førte fram til noka regjering.

Korrupsjonen i Bulgaria er rekna som den verste i EU, og etter valet i april måtte det borgarlege partiet GERB gi frå seg makta etter ti år i regjering.

Krangling mellom dei ulike fraksjonane i opposisjonen har likevel gjort det vanskeleg å danne ei alternativ regjering.

PP vart stifta av to Harvard-utdanna forretningsmenn, Assen Vassilev og partileiar Kiril Petkov.

Medan Petkov er statsministerkandidaten til partiet, ligg det an til at Vassilev får posten som finansminister.

