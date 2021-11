Mann kravd varetektsfengsla i barnedrap-sak i Sverige

utenriks

– Etter å ha avhøyrt mannen har eg no bestemt meg for å krevje han varetektsfengsla, slik at han ikkje skal kunne fjerne bevis eller på nokon annan måte påverke etterforskinga, seier statsadvokat Maria Franzén i ei pressemelding tysdag.

Eitt av barna vart stadfesta død måndag morgon. Det andre barnet skal ha vore livstruande skadd. Begge to er under ti år gamle.

Svenske medium skriv at far til barna skal ha knivstukke dei medan dei sov før han deretter kasta dei ut frå eit vindauge eller ein balkong 15 meter over bakken.

(©NPK)