Journalist tilbake i USA etter fangeopphald i Myanmar

utenriks

– Det kjennest uverkeleg, sa Fenster då han igjen kunne klemme foreldra sine etter å ha landa på JFK-flyplassen i New York tysdag.

– Dette er ein augneblink eg har sett for meg i lang tid. Det overgår alt anna eg har førestilt meg, sa han til dei frammøtte journalistane.

Risikerte livsvarig fengsel

I førre veke vart Fenster, som er redaktør i nettavisa Frontier Myanmar, dømt til elleve års fengsel for mellom anna oppmoding til opptøyar og brot på visumreglar. Han risikerte òg å bli dømd til livsvarig fengsel for terror i ei anna rettssak, som skulle vore innleidd dagen etter at han vart lauslaten.

USA har jobba intenst for å få Fenster fri, og måndag kunne USAs tidlegare ambassadør til Myanmar, Bill Richardson, kunngjere at arbeidet hadde lykkast. Han var med på det same flyet som Fenster tilbake til USA.

1.200 drepne sidan kuppet

Sidan militæret kuppa makta i Myanmar i februar, har over 1.200 menneske vorte drepne og tusenvis kasta i fengsel. Blant dei arresterte er landets avsette leiar Aung San Suu Kyi, som risikerer mange år i fengsel etter å ha vorte tiltalte for valfusk, brot på koronareglar, ulovleg import og ei rekkje andre forhold.

Fenster vart arrestert på flyplassen i Yangon i mai medan han var i ferd med å forlate landet. Han har sidan sete i eit berykta fengsel som også under den tidlegare militærjuntaen i landet vart brukt til å halde dei mange dissidentane i landet og demokratiforkjemparar fanga.

