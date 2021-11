utenriks

– Auken i inflasjon er forårsaka av raskt stigande prisar på energi (20,2 prosent opp) og tenester (1,8 prosent), skriv det franske statistikkbyrået Insee.

Talet betyr at prisane i oktober var 2,6 prosent høgare enn dei var i oktober 2020. I september var talet 2,2 prosent.

Problem i forsyningskjedene og skyhøg etterspurnad etter at koronarestriksjonane vart trappa ned, har ført til at inflasjonen har stige verda over.

