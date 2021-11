Frankrike ryddar migrantleir ved Den engelske kanalen

utenriks

Minst 1.500 personar har samla seg i leiren i eit tidlegare industriområde i forstaden Grande-Synthe. Dei håpa å krysse kanalen og komme seg til Storbritannia.

Over 1.100 migrantar kryssa kanalen i småbåtar sist torsdag, noko britiske styresmakter omtalte som uakseptabelt. Frankrikes og Storbritannias innanriksministrar snakka saman måndag, men franske Gérald Darmanin gav eit intervju same dag der han åtvara om at Storbritannia måtte slutte å bruke Frankrike som «punchball i sin egen innanrikspolitikk.»

Tysdag kunngjorde Darmanin at politiet hadde byrja å rydde i leiren på hans ordre. Fransk politi gjer dette regelmessig i området rundt Calais og Dunkerque, og tilbyr migrantane moglegheit til å søkje asyl i Frankrike og få husly. Mange takkar likevel nei fordi dei heller vil ta sjansen på å reise til Storbritannia.

Forholdet mellom Frankrike og Storbritannia er dårlegare enn på mange år. Usemja dreier seg om migrantane som kryssar Den engelske kanalen, fiskerirettar, og ein ubåtkontrakt med Australia.

(©NPK)