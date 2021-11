Comeback for militærkupp i Afrika

utenriks

Militærkuppet i Sudan i oktober, der general Abdel Fattah al-Burhan greip makta, var årets fjerde i Afrika.

For Sudan var det langt frå det første. Sidan lausrivinga frå Storbritannia og Egypt i 1956 har landet opplevd heile 18 kuppforsøk, og seks av dei har resultert i maktovertaking.

Sudan toppar dermed lista over kuppforsøk i Afrika, eit kontinent som i seg sjølv har opplevd fleire kupp enn nokon annan del av verda.

Då kuppmakaren Omar al-Bashir etter nesten 30 år ved makta vart styrta av dei militære i 2019, vart det i første omgang sett på som eit godt og nødvendig kupp av mange.

Kuppet kom etter omfattande demonstrasjonar med krav om brød og demokrati, men forholdet mellom protestrørsla og militærjuntaen surna raskt.

Etter press frå Den afrikanske unionen (AU) vart det derfor danna eit nytt overgangsstyre, der også demokratirørsla var representert, rett nok framleis leidd av Abdel Fattah al-Burhan.

Overgangsstyret var prega av konfliktar frå første dag, og 25. oktober greip generalen makta på nytt og sette statsminister Abdalla Hamdok og ei rekkje andre sivile politikarar i husarrest.

I førre veke utpeika Burhan seg sjølv til leiar for endå eit såkalla overgangsråd, noko som utløyste nye protestar i landet. I helga vart seks menneske drepne då tryggingsstyrkar opna eld mot demonstrantar i Khartoum og Omdurman.

Guinea

I Guinea vart president Alpha Condé styrta i eit militærkupp 5. september. Også der har mannen som leidde kuppet, sidan kunngjort seg sjølv til mellombels president.

Oberst Mamady Doumbouya og militærjuntaen lovar kamp mot korrupsjon, ny grunnlov og frie val, men det er uvisst når.

83 år gamle Condé vart i 2010 det vestafrikanske landets første demokratisk valde president. Han vart attvald i 2015, og pressa seinare gjennom grunnlovsendringar som opna for at han kunne få ein tredje presidentperiode.

Hausten 2020 vart han attvald, men opposisjonen karakteriserte valet som ein farse og det kom til store demonstrasjonar der mange vart drepne.

Både Den afrikanske unionen (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har suspendert Guinea etter kuppet, og Ecowas krev at det må haldast val innan eit halvt år.

Tsjad

Også i Tsjad greip dei militære makta etter at presidenten i landet, Idriss Déby, etter seiande vart drepen i kamp mot opprørarar nord i landet. Akkurat korleis dette skjedde, veit ingen.

– Han har akkurat trekt sitt siste sukk etter å ha forsvart den sjølvstendige nasjonen på slagmarka, sa general Azem Bermandoa Agouna.

Ein militærjunta leidd av Débys son Mahamat Idriss Déby Itno, som er firestjerners general, styrer no landet, og nasjonalforsamlinga er i stor grad sett til side. Ekspertar nøler ikkje med å karakterisere det heile som eit kupp.

Mali

Mali har opplevd heile to militærkupp på litt over eitt år. I august i fjor greip ein militærjunta, under leiing av den 38 år gamle obersten Assimi Goïta, makta og styrta president Ibrahim Boubacar Keita.

Etter sterke internasjonale reaksjonar peika kuppmakarane ut ei sivil overgangsregjering. Bah N'Daw fekk posten som president, medan Moctar Ouane vart statsminister.

Planen var at overgangsregjeringa skulle sitje i 18 månader, men Goïta mislikte reformene dei sette i gang og gjennomførte i mai eit nytt kupp. N'Daw og Ouane vart fengsla, og deretter sørgde obersten sjølv for å bli kunngjort til president.

Forsøk

Forutan fire vellykka kupp, har det òg vore fleire kuppforsøk i Afrika det siste året.

I Den sentralafrikanske republikken gjorde tidlegare president François Bozize eit mislykka forsøk på å ta tilbake makta i spissen for ein opprørsallianse.

I Niger prøvde ei gruppe soldatar å storme presidentpalasset i hovudstaden Niamey, to dagar før Mohamed Bazoum skulle takast i eid som ny president.

I juli vart Madagaskars president Andry Rajoelina og øvstkommanderande for tryggingsstyrkane i landet, general Richard Ravalomanana, utsett for attentat. Begge slapp uskadde frå det styresmaktene omtaler som eit kuppforsøk.

Etiopia

I Etiopia nærmar Frigjeringshæren til tigrayfolket (TPLF) og Oromofolkets frigjeringshær (OLA) seg hovudstaden Addis Abeba.

For vel eit år sidan sende statsminister Abiy Ahmed store styrkar til Tigray-regionen for å nedkjempe TPLF, som hadde trassa forbodet til sentralstyresmaktene mot å halde val.

Militæroffensiven, der regjeringsstyrkane fekk støtte frå eritreiske styrkar og milits frå naboregionane, såg først ut til å lykkast. TPLF slo likevel tilbake, tok tilbake Tigray og har sidan rykt inn i naboregionane Afar og Amhara.

Tidlegare i månaden tok dei kontroll over dei to strategisk viktige byane Dessie og Kombolcha i Amhara, og står no knappe 400 kilometer frå hovudstaden.

TPLF styrte Etiopia i nesten 30 år til Abiy kom til makta i 2018. Dersom opprørarane rykker inn i Addis Abeba, er ekspertar samde om at Abiys dagar er talde. Afrika kan då få den femte valdelege maktovertakinga si på eitt år.

Over 200

Sidan 1955 har Afrika opplevd over 200 kupp og kuppforsøk, viser ei oversikt utarbeidd av dei to amerikanske statsvitarane Jonathan Powell og Clayton Thyne.

Dette er over dobbelt så mange som i Latin-Amerika, der det i same periode var i underkant av 100 kuppforsøk. Det siste var i Haiti der president Jovenel Moïse i juli vart drepen i eit attentat. Dagens fungerande president Ariel Henry blir skulda for å ha stått bak.

Sju månader tidlegare fann det òg stad eit kuppforsøk i Haiti, men då var det 18 år sidan det førre kuppforsøket i Latin-Amerika. Det fann stad i 2002 då Venezuelas dåverande president Hugo Chávez vart freista styrta.

Det første vellykka kuppforsøket i Afrika fann stad i Sudan i november 1958, og på 1960-talet var det heile 26 vellykka kupp på kontinentet. På 1970-talet var det 18, på 1980-talet 22 og på 1990-talet var det 16 vellykka kupp.

Deretter fall talet betydeleg. Frå 2000 til 2010 var det 22 kuppforsøk i Afrika, men berre åtte av dei resulterte i maktskifte. Frå 2010 til 2020 var det 17 kuppforsøk, òg då lykkast åtte.

Burkina Faso, som fram til 1984 var kjent som Øvre Volta, toppar lista over flest vellykka kupp. Der har det vore åtte forsøk, sju av dei vellykka sidan lausrivinga frå Frankrike i 1960.

Comeback

Sidan tusenårsskiftet har likevel talet på kuppforsøk falle til gjennomsnittleg to i året i Afrika, men no har den positive utviklinga snudd.

– Afrikanske kupp har gjort eit comeback, konstaterte The Economist på leiarplass nyleg.

FNs generalsekretær António Guterres kritiserte i september verdssamfunnet for ikkje å stå opp mot afrikanske kuppmakarar.

– Geopolitisk splitting undergrev det internasjonale samarbeidet og ei kjensle av straffritak ser ut til å feste seg, sa Guterres.

Årsaker

Vanstyre, korrupsjon og fattigdom er openbert ei medverkande årsak til kupp. 15 av dei 20 landa på lista over dei mest sårbare statane i verda, ligg i Afrika.

– Når folk blir haldne nede av elitar, er det opp til dei militære å gi dei fridommen, proklamerte Ghanas tidlegare leiar Jerry Rawlins i si tid. Løytnanten leidde sjølv to kupp i landet, men innførte til slutt demokrati.

Seks av ti spurde i ei undersøking gjennomført i 19 afrikanske land, meiner at korrupsjonen aukar, og to av tre seier at styresmaktene gjer for lite for å kjempe mot vondet. At folk gjer opprør, bør derfor ikkje komme som noka overrasking, påpeikar ekspertar.

I kjølvatnet av slike folkelege opprør, entrar likevel dei militære ofte scena, konstaterer den sørafrikanske statsvitaren Ndubuisi Christian Ani.

– Folkelege opprør er legitime, men blir ofte følgd av avgjerder som blir tekne av dei militære, seier han til CNN.

