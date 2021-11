Valutamangel tvingar Sri Lanka til å stengje det einaste oljeraffineriet sitt

utenriks

Energiminister Udaya Gammanpila seier det er første gong oljeraffineriet Sapugaskanda har måtta stengje sidan det vart bygd i 1969. Sri Lanka skal i staden importere raffinert bensin og diesel og vil ifølgje Gammanpila spare pengar på dette.

– Når vi raffinerer råolje på Sapugaskanda, får vi 37 prosent fyringsolje, 19 prosent flydrivstoff og berre 43 prosent bensin og diesel. Det er ikkje stor etterspurnad etter fyringsolje og flydrivstoff, så då er det betre å importere bensin og diesel som det er mykje etterspurnad etter, sa han til journalistar måndag.

Embetsmenn har åtvara om at det kan bli innført drivstoffrasjonering ved utgangen av året med mindre forbruket blir kutta dramatisk. Mangelen på utanlandsvaluta har òg ført til rasjonering av mjølkepulver, sukker, kokegass og sement.

For å tene inn svært velkommen valuta har sentralbanken nyleg kunngjort eit strammare kontrollregime for eksportfirma, som no må konvertere pengane dei har tent frå utlandet på180 dagar – til offisiell kurs på 202,99 rupiar per dollar, i staden for svartebørskursen som er på nærare 240.

På to år har Sri Lankas valutareservar falle frå 7,5 milliardar dollar til 2,3 milliardar. Internasjonale kredittvurderingsbyrå har nedgradert kredittverdigheita i landet til bortimot ikkje-eksisterande. Økonomien krympa med 3,6 prosent i 2020 på grunn av koronapandemien. På toppen av det heile har oljeprisane auka dramatisk på den internasjonale marknaden i år.

