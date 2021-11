Trumps eks-rådgivar Steve Bannon arrestert

utenriks

Bannon er tiltalt i ein føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen etter å fleire gonger ha nekta å vitne i komiteen som granskar kongresstorminga 6. januar. Han er òg tiltalt for å nekte å levere dokument som svar på stemninga til komiteen.

67-åringen overgav seg måndag til føderale styresmakter. Han vart varetektsfengsla på morgonen lokal tid og er venta å møte i retten seinare på ettermiddagen.

Representanthuset stemte i oktober for å be påtalemakta om at Bannon måtte straffeforfølgjast.

I seinare tid har Trump har trappa opp den juridiske kampen sin for å halde tilbake dokument og vitnesbyrd om storminga 6. januar.

(©NPK)