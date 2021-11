Russland-forskar: Migrantkrisa er ikkje i Putins interesse

utenriks

Wilhelmsen, som er knytt til Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi), følgjer russisk utanrikspolitikk tett.

Påstanden frå Polens statsminister Mateusz Morawiecki, om at det er Russlands president Vladimir Putin som trekkjer i trådane og står bak straumen av migrantar som no prøver å ta seg over grensa frå Kviterussland til Polen, avviser ho heilt.

– Lukasjenko er ikkje Russlands forlengde arm, han har sitt eige prosjekt. Det som skjer no, er ikkje i Russlands interesse, seier Wilhelmsen til NTB.

– Men Lukasjenko utnyttar situasjonen og bruker ein retorikk som saumlaust passar inn i Russlands kritikk av Vesten og Nato. Han er ein veldig uavhengig og uregjerleg spelar, seier ho.

Pressmiddel

Wilhelmsen meiner likevel at utsegner frå Kreml viser at konflikten på grensa mellom Kviterussland og Polen har vorte geopolitikk.

– Utanriksminister Sergej Lavrov seier at det er Vesten som har skapt flyktningstraumen, både med sin folkerettsstridige politikk i Midtausten og ved stadig å framstille Vesten og Europa som ein slags idealmodell for menneske å leve i. Han seier dermed at det er legitimt å sende flyktningar inn i EU, seier ho.

President Vladimir Putin gjentok i helga Lavrovs argument, men utsegnene frå Kreml inneber slett ikkje at Russland vil støtte Lukasjenko i eitt og alt, understrekar Wilhelmsen. Om dei kan få Lukasjenko på betre tankar, er ho usikker på.

– Russland har pressmiddel, dei kan la vere å støtte Kviterussland økonomisk. Men Kreml har ikkje så mange moglegheiter som dei skulle ønske, det har den reelle utviklinga vist. Dei får det ikkje som dei vil med Kviterussland, seier ho.

Krigsretorikk

Wilhelmsen er bekymra over retorikken frå Nato, som skuldar Kviterussland for å drive hybrid krigføring mot Europa.

– Vi er vitne til ei militarisering av retorikken, og dette er kjempeproblematisk. Bruken av begripen hybrid krigføring inneber at militærmakt er relevant innan nær sagt alle område, seier ho.

– Mykje av den militære oppbygginga vi har vore vitne til i Europa sidan 2014, har dreidd seg om å forsikre Natos nye medlemsland om at forsvarsalliansen vil komme dei til unnsetning dersom dei blir trua. Samtidig er det ein mykje større sensitivitet når det gjeld Russland i desse landa. Dei tolkar alt Russland gjer som ei potensiell krigshandling, seier Wilhelmsen.

– Konseptet hybrid krigføring, der angrep på eit eller anna mjukt felt blir tolka som ei krigshandling, gjer dette endå meir problematisk. No dreier det seg om flyktningar, men vi kan fort få ei eskalering, trur ho.

Russisk gass

Medan Nato lovar å komme medlemslandet Polen til unnsetning, vedtok EU måndag ein ny sanksjonspakke mot Kviterussland.

Lukasjenko har trua med å stanse forsyninga av russisk gass til Europa, som går i røyrleidning via Kviterussland, dersom EU trappar opp sanksjonsregimet, men Wilhelmsen trur ikkje at Russland vil tillate dette.

– Det vil ikkje vere i Russlands interesse, Kreml vil sjølv styre krana og er definitivt ikkje interesser i at Lukasjenko skal bruke russisk gass som pressmiddel overfor Europa, seier ho.

Dette vart òg understreka av Putins talsmann Dmitrij Peskov før helga.

– Russland har vore og vil alltid vere eit land som oppfyller forpliktingane sine om å levere gass til europeiske forbrukarar, sa han til Interfax.

Trur Biden forstår

Wilhelmsen trur USAs president Joe Biden forstår kor farleg situasjonen er, og at han ikkje ønskjer å bidra til eskalering ved å leggje skulda på Russland.

– Biden-administrasjonen har ei større forståing for kor farleg situasjonen er. Dette ser vi ved at Biden alt har gjennomført eit toppmøte med Putin, og at USA og Russland har byrja å diskutere kjernevåpenfeltet, strategisk stabilitet og korleis ein skal bli samde om å verne cyberfeltet, seier ho.

Ei fråsegn frå Biden i helga, der han gav uttrykk for «stor bekymring» over det som skjer på grensa mellom Kviterussland og Polen, styrkjer tilsynelatande dette.

– Vi har kommunisert vår bekymring til Russland, og vi har kommunisert vår bekymring til Kviterussland, sa den amerikanske presidenten.

Tvitydig

Wilhelmsen meiner likevel at USA sender tvitydige signal.

– USA er sjølvsagt ein global aktør, og måten landet ekspanderer militært på, tyder rett nok ikkje på at ein har ein strategi for å avgrense avskrekkinga i Europa. Nyleg børsta dei mellom anna støv av ein militærbase i Tyskland der dei har tenkt å utplassere nye hypersoniske rakettar, seier ho.

Førre vekes krasse uttale frå USA, Noreg og andre europeiske land i FNs tryggingsråd, der dei fordømde Kviterussland for situasjonen som er oppstått på grensa mot Polen, verka heller neppe konfliktdempande.

– Taktikken er uakseptabel og gjer sterke internasjonale reaksjonar og samarbeid naudsynt for å stille Kviterussland til ansvar, heitte det i uttalen.

(©NPK)