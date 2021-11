Kvinner går til sak mot Qatar etter skrekkoppleving

utenriks

Hendinga fann stad i oktober i fjor, då ei rekkje kvinner som skulle forlate flyplassen i Doha, vart tekne til side for ei gynekologisk undersøking. Bakgrunnen var at det var funne eit forlate nyfødd barn på flyplassen, og at ein leita etter mora til barnet.

13 australske kvinner var blant dei som vart undersøkte, og sju av dei går no til sak mot Qatar med krav om erstatning.

– Dei ønskjer å sende ein klar bodskap til Qatar om at ein ikkje kan behandle kvinner slik, seier Damian Sturzaker i advokatfirmaet Marque Lawyers i Sydney.

– Desse kvinnene vart utsette for eit grovt overgrep den kvelden, og dei lir framleis med traume og plager som følgje av det som skjedde, seier han.

Erstatning

Dei australske kvinnene krev ei formell unnskyldning og erstatning frå Qatar, og dessutan ei forsikring om at noko liknande aldri meir skal skje på flyplassen i Doha.

Qatar er eit ultrakonservativt muslimsk monarki, og barnefødslar utanfor ekteskap kan straffast med fengsel.

Landet skal neste år arrangere fotball-VM og er frå før i hardt vore som følgje av skuldingar om brot på menneskerettane, mellom anna behandlinga av gjestearbeidarar som byggjer stadionanlegga som skal nyttast i VM.

Beklagar

Qatars statsminister har beklaga behandlinga kvinnene fekk, og polititenestemannen som tok avgjerda om å undersøkje kvinnene, skal ha fått sparken.

Noka personleg unnskyldning har dei australske kvinnene derimot ikkje fått, og forsøk på mekling har heller ikkje ført fram, ifølgje Sturzaker. Derfor fremjar dei no søksmål, ifølgje han.

– Sjølv om flyplassen i Doha og det nasjonale flyselskapet verkar moderne, må reisande vere klare over at slike ting har skjedd der, og at det ikkje er nokon garanti for at det ikkje skal skje igjen, seier Sturzaker.

Verken Qatars ambassade i Canberra eller Qatar Airways har svart på AFPs førespurnader i saka.

(©NPK)