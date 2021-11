Kvinne lauslaten i barnedrap-saken i Sverige

utenriks

Statsadvokat Maria Franzén seier til svenske medium at mistanken mot kvinna er svekt og at det derfor ikkje lenger er grunn til å halde henne i varetekt. Franzén understrekar at kvinna framleis er mistenkt i saka.

Forbipasserande fann dei to barna på bakken utanfor ei blokk i Hässelby i Stockholm søndag kveld. Det eine barnet døydde natt til måndag, medan tilstanden er livstruande for det andre barnet.

Svenske medium skriv at far til barna skal ha knivstukke dei medan dei sov før han deretter kasta dei ut frå eit vindauge eller ein balkong 15 meter over bakken.

Etter det Aftonbladet erfarer har den 45 år gamle faren ei dokumentert historie med psykisk sjukdom.

