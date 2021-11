Iran har deportert 1 million afghanarar

utenriks

Berre i den siste veka i oktober vart over 28.000 afghanarar tvangssende heim frå Iran, ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Hittil i år har over 1 million afghanarar returnert frå Iran, og dei aller fleste mot sin vilje.

– Fleirtalet vart deporterte og returnerte til Afghanistan blakke og heilt øydelagde, og med behov for helsehjelp, mat og kvile, seier IOMs leiar António Vitorino.

Deportasjonane skjer sjølv om FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har bede alle land om å stanse tvangsretur av afghanarar.

Masseflukt

300.000 afghanarar har flykta den andre vegen sidan Taliban greip makta i Kabul i august, og dagleg kjem det no mellom 4.000 og 5.000 nye afghanske flyktningar, ifølgje FN.

Iran husar frå før rundt 3,6 millionar afghanarane, 780.000 registrerte og anerkjende som flyktningar. Mange av dei har levd i landet i fleire tiår.

Alle afghanske barn i landet får tilgang til offentlege skular, også dei som er papirlause, og afghanarar får òg tilbod om koronavaksine i Iran.

Flyktninghjelpa rosar Iran for å vere blant dei beste i verda på inkluderande flyktningpolitikk, men no seier iranske styresmakter at kapasiteten er sprengd.

Utan støtte

– Vi tek imot dei afghanske brørne våre nesten utan å få noko støtte frå verdssamfunnet, påpeika Irans FN-ambassadør Majid Takht Ravanchi nyleg.

– I tillegg til å gi dei mat, tak over hovudet, medisinar og utdanning, gir vi no òg covid-19-vaksine til flyktningane, sjølv om vi er under alvorlege og ulovlege sanksjonar frå USA, sa han.

Irans innanriksminister Ahmad Vahidi bad førre månad afghanarar om ikkje lenger å komme til landet og sa i eit intervju med Teheran Times at «vi har avgrensa kapasitet».

Men dei som kjem vil «bli behandla med venlegheit og respekt», la han til.

Fortel om overgrep

Det er slett ikkje tilfelle, fortel nokon av dei afghanarane som er tvangsreturnerte til heimlandet dei siste vekene.

– Dei såg ikkje på oss som menneske, seier Abdul Samad, som tidlegare jobba som bygningsarbeidar i Iran.

Han fortel at han vart halden i ein overfylt leir ved grensa, der vaktene slo nokre av dei som protesterte mot å bli sende heim.

– Dei batt hendene våre, sette bind for auga våre og fornærma oss, seier han.

Overfylt leir

Eit 20-tal andre som denne veka kryssa grensa ved Islam Qala nær byen Herat i Afghanistan, fortel òg om mishandling. Dei som ikkje har pengar til å betale sin eigen bussbillett over grensa, blir sperra inne i ein i overfylt leir, fortel dei.

Ein av dei tvangsreturnerte fortel at dei vart fråtekne mobiltelefonane slik at dei ikkje kunne dokumentere forholda dei vart haldne under.

– Leiren er overfylt, og folk er svært skitne. Dei som ikkje har pengar til å kjøpe mat, får berre nokre brødbitar, fortel Majid.

Opplysningane om overgrep er ikkje stadfesta frå uavhengig hald, men IOM opplyste førre månad at minst 3.200 einslege mindreårige er deporterte frå Iran til Afghanistan i år.

Treng bistand

FN har slått fast at Afghanistan står på randa av ein humanitær katastrofe og at over halvparten av innbyggjarane i landet blir trua av svolt.

Iran treng òg bistand frå verdssamfunnet for å kunne handtere flyktningstraumen frå Afghanistan, understreka Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland då han nyleg besøkte landet.

– Iran kan ikkje forventast å huse så mange afghanarar utan meir støtte frå verdssamfunnet, slo Egeland fast.

– Vi har høyrt hjarteskjerande historier frå familiar som nyleg har komme til Iran. Ein flyktning fortalde at dei få eigedelane dei hadde igjen, vart tekne og husa deira brunne fordi dei var sjiamuslimar. Dei vart fortalde at døtrene deira skulle giftast bort til krigarar så snart dei fyller ti år. Dei måtte flykte fleire gonger i Afghanistan før dei nådde Iran, fortalde Egeland.

