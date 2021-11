10.000 kinesiske studentar i karantene etter koronautbrot

utenriks

Studentane deltek i fjernundervisning og får mat levert til internatromma sine. Hundrevis av studentar som har vore nærkontaktar, er overførte til hotell for observasjon. Det har vorte registrert 60 smittetilfelle blant studentane. Til saman er over 200 personar smitta i Dalian, som har over seks millionar innbyggjarar.

Nedstenginga er siste døme på Kinas nulltoleranse mot koronasmitte, som har skapt store forstyrringar i dagleglivet til kinesarane. Store delar av befolkninga har vorte vande til karantenar, obligatorisk testing, og reiserestriksjonar. Frå onsdag må alle som kjem til hovudstaden Beijing frå andre delar av landet, vise fram ein negativ test som er høgst 48 timar gammal.

Kina har offisielt registrert færre enn 100.000 koronatilfelle. Landet har ein av dei høgaste vaksinasjonsratane i verda, og det har vore lite open motstand mot dei strenge tiltaka.

Likevel vart det stor oppstode på internett då helsearbeidarar drap hunden til ein mann i karantene i byen Shangrao. Lokale styresmakter måtte komme med ei fråsegn der det heitte at helsearbeidarane og mannen hadde komme til ei forståing.

