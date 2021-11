Tyskland: Samtalar for å stanse flygingar til Minsk gir resultat

utenriks

– Samtalane går føre seg, og i dag er det somme teikn på at vi allereie lykkast i ei viss grad, seier ei talskvinne for det tyske utanriksdepartementet fredag.

Tidlegare på dagen melde tyrkiske styresmakter at dei prøver å hindre at syriske, irakiske og jemenittiske borgarar går om bord i fly til Kviterusslands hovudstad Minsk.

Styresmaktene seier at dei har bede det kviterussiske flyselskapet Belavia om å nekte desse borgarane å gå om bord i flyet til selskapet.

Stans frå fredag

– I samsvar med avgjerda til tyrkiske styresmakter vil ikkje borgarar frå Irak, Syria og Jemen få vere passasjerar på fly frå Tyrkia til Kviterussland frå 12. november, skriv Belavia på nettsida si.

Kviterussland har vorte skulda for å lokke migrantar frå Midtausten, som dei så sender vidare til den polske grensa. Krisa har eskalert dei siste dagane og EU har trua med nye sanksjonar mot landet.

Belavia har fått flyforbod i EU etter at Kviterussland tvinga eit fly med opposisjonsjournalisten Roman Protasevitsj om bord til å naudlande i Minsk i mai.

Stadig kaldare

I månadsvis har migrantar og flyktningar prøvd å krysse grensa mellom Kviterussland og Polen. Krisa toppa seg denne veka då hundrevis av menneske prøvde å krysse grensa på ein gong. Dei vart likevel pressa tilbake av polske grensevakter.

Samtidig blir vêret stadig kaldare i området, og hjelpeorganisasjonar får framleis ikkje lov til å bidra med humanitær hjelp.

Fredag gjennomførte Kviterussland og Russland ei felles militærøving ved den polske grensa, dagen etter at Russland sende to bombefly til nabolandet. Begge kan utstyrast med atomvåpen, og handlinga blir rekna som eit uttrykk for russisk støtte til Kviterussland i den svært anstrengde situasjonen.

Russiske fallskjermjegerar

Øvingane blir haldne ved Gozhskij vest i Kviterussland og kjem, ifølgje departementet, av auka militær aktivitet ved grensa.

Både russiske krigsfly og kviterussiske militærhelikopter er involverte i øvinga.

Forsvarsdepartementet i Moskva oppgir at dei har sendt fallskjermjegerar til øvinga.

Hundrevis eller tusenvis av menneske, hovudsakleg kurdarar, har sete fast på grensa mellom Polen og Kviterussland i dagevis. Hjelpeorganisasjonar åtvarar mot ein humanitær katastrofe.

