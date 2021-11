Sri Lanka innfører skatt på trafikkulykker

utenriks

Detaljane er ikkje kjende, men saman med andre tiltak skal skatten bidra til å redusere budsjettunderskotet til 8,8 prosent av BNP, mot 11,1 prosent i år. Sri Lanka lir under ein enorm mangel på utanlandsvaluta. Valutareservane for to år sidan var på godt og vel 7,5 milliardar dollar, no er det berre 2,3 milliardar igjen.

Finansminister Basil Rajapaksa la til at skatten òg skal bidra til å redusere talet på trafikkulykker. Trafikken på Sri Lanka er blant dei farlegaste i verda, og meir enn 3.000 omkjem og 25.000 blir alvorleg skadde kvart år.

Frå før har landet innført forbod mot å importere ei rekkje varer frå utlandet, blant dei køyretøy, reservedelar, fliser og til og med mat.

Skatten på sigarettar og alkohol skal aukast, medan det blir innført ein mellombels skatt på selskap som tener meir enn 10 millionar dollar i året. Pensjonsalderen for statstilsette blir foreslått auka frå 60 til 65 år.

(©NPK)