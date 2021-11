Myanmar straffar amerikansk journalist med 11 års fengsel

utenriks

Fenster (37) er redaktør for nettavisa Frontier Myanmar, som mellom anna har dekt framferda til militærjuntaen etter kuppet i februar.

Sidan han vart arrestert på flyplassen i Yangon i mai, har han sete i det berykta Insein-fengselet i Yangon.

Han var då på veg til USA for å besøkje familien sin.

Fredag vart han funnen skuldig i ei rekkje lovbrot, blant dei brot på innvandringslovene og oppmuntring til opprør gjennom spreiing av falsk informasjon, opplyser arbeidsgivaren hans.

Han vart dømd til maksimumsstraffa på kvart av tiltalepunkta, opplyser advokaten hans Than Zaw Aung til nyheitsbyrået AP.

Sjølv om aktoratet har ført ei rekkje vitne, er det uklart nøyaktig kva Fenster skal ha gjort.

Tiltalt for terror

Fenster er den einaste utanlandske journalisten som så langt er dømd for eit alvorleg lovbrot sidan kuppet.

Tidlegare denne veka vart han tiltalt for brot på terrorlova og oppvigling, tiltalepunkt som kvar kan gi opptil 20 års fengsel.

– Det er absolutt ingen grunnlag for å dømme Danny for desse lovbrota, seier Thomas Kean, ansvarleg redaktør i Frontier Myanmar, i ei fråsegn etter at dommen fall fredag.

– Alle i Frontier er skuffa og frustrerte over denne avgjerda. Vi ønskjer berre at Danny blir lauslaten så fort som mogleg slik at han kan reise heim til familien sin, føyer han til.

USA-press

Militærjuntaen har førebels ikkje kommentert dommen.

USA har prøvd å få Fenster lauslaten. USAs ambassade i Myanmar hadde heller ikkje kommentert dommen fredag morgon.

Militærjuntaen overtok makta i Myanmar 1. februar og avsette samtidig den sivile leiaren i landet Aung San Suu Kyi.

Landet har vore prega av kaos sidan kuppet, med brutal valdsbruk mot demonstrasjonar i landet og fleire kamphandlingar i grenseområda, der væpna etniske grupper er involverte.

Over 1.200 sivile er drepne, mange av dei unge demonstrantar, og rundt 10.000 er arresterte og fengsla.

