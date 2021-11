Meslingutbrot herjar i Afghanistan

utenriks

Utbrotet rammar det kriseherja landa hardt. Mange lever i provisoriske leirar, der dei manglar både mat og tilgang til grunnleggjande helsetenester.

Ifølgje WHO er fleire tusen smitta av sjukdommen.

– For underernærte barn er meslingar ein dødsdom, konstaterer WHOs talskvinne i Kabul, Margaret Harris.

Ho understrekar behovet for å skalere opp overvaking og testing av sjukdommen i landet. Men ifølgje Harris er det allereie klart at den svært smittsame sjukdommen er på rask frammarsj.

– Vi har sett høge smittetal år, og vi ser nye tilfelle kvar dag, seier ho.

– Dessverre har vi fått rapportar om 87 dødsfall. Vi kjem til å sjå så mange fleire dersom vi ikkje agerer raskt, seier ho.

FN har fleire gonger åtvara om at Afghanistan står på randa av den verste humanitære krisa i verda etter at Taliban greip makta i august. Halvparten av befolkninga manglar mat, og no står vinteren for tur.

Ifølgje Harris er det venta at over tre millionar barn under fem år vil lide av akutt underernæring ved utgangen av året.

