Franske styresmakter etterforskar mogleg valdtekt i presidentpalasset

Den påståtte valdtekta skal ha funne stad etter ei offisiell mottaking i juli i år, der president Emmanuel Macron var til stades. Mannen som blir utpeika som overgripar av fornærma er ein kollega i palassgarden. Han har førebels status som vitne, men det er ikkje avvist at han vil bli sikta i saka.

Dei to soldatane skal ha vore stasjonerte ved høgtryggingskontoret ved Elyséepalasset, som handterer sensitiv informasjon.

Den kvinnelege soldaten leverte meldinga ved ein lokal politistasjon, og den skulda kollegaen har vorte overført til ein annan post, ifølgje presidentkontoret.

President Macron har gjort sitt beste for å unngå skandalar, etter det vart kjent at ei tryggingsvakt angreip demonstrantar i mai 2018. Førre veke vart vakta dømd for forholdet, men slepp fengselsstraff.

